Notturno sacro, il buio dell’equinozio a Galatina

“NOTTURNO SACRO”. Il buio dell’equinozio d’autunno illumina l’arte per scoprire la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria sotto un’altra luce.

Un’esperienza culturale esclusiva nel cuore della notte dell’Equinozio d’Autunno: un viaggio a luce di torcia elettrica, tra gli affreschi trecenteschi di Galatina per riscoprire il sacro e proteggere il futuro della memoria.

GALATINA (LE) – Nel momento preciso in cui il giorno cede il passo alla notte e la luce si equilibra con l’ombra, l’arte sacra svela il suo volto più intimo e segreto. Il prossimo 23 settembre, in occasione dell’Equinozio d’Autunno, prende il via “Notturno Sacro”, un’esperienza di visita guidata culturale unica nel suo genere, pensata per avvicinarsi ai luoghi dell’arte sacra vivendoun’esperienza emotiva profonda e indimenticabile.

La cornice di questo primo appuntamento sarà la maestosa Basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, straordinario scrigno dell’arte trecentesca. Per una sola notte, la Basilica aprirà le sue porte in via del tutto eccezionale ed esclusiva: a porte chiuse, lontano dai flussi del turismo di massa e avvolti nel silenzio reverenziale della notte.

I partecipanti saranno accompagnati da una guida turistica autorizzata in un percorso suggestivo e quasi mistico, illuminato unicamente dalla luce soffusa di torce elettriche. Questo speciale registro d’illuminazione permetterà ai visitatori di posare lo sguardo sugli splendidi cicli pittorici affrescati proprio come li vedevano i fedeli nei secoli passati. I dettagli emergeranno dall’oscurità uno alla volta, facendo vibrare i colori, i volti e le storie sacre di una carica emotiva del tutto nuova.

L’iniziativa si ripeterà il 21 Dicembre in occasione del solstizio d’inverno, il 20 Marzo per l’equinozio di primavera e il 21 giugno per il solstizio d’estate.

“Notturno Sacro” non è soltanto un viaggio nella bellezza, ma un concreto atto d’amore verso il patrimonio storico e artistico del territorio. Una parte del contributo di partecipazione di ogni singolo visitatore sarà infatti devoluta direttamente a sostenere “Il Futuro della Memoria”, l’importante progetto curato dalla Diocesi di Otranto e finalizzato alla digitalizzazione degli affreschi della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. Partecipare all’evento significa così contribuire attivamente alla tutela e alla trasmissione alle generazioni future di un’eredità inestimabile.

L’ingresso per l’evento del 23 settembre è a numero chiuso, solo per i prenotati, al fine di garantire un’esperienza intima, immersivae nel pieno rispetto della sacralità del luogo.

INFORMAZIONI

Data: 23 Settembre (Equinozio d’Autunno) ore 20.30

Luogo: Basilica di Santa Cater ina d’Alessandria, Galatina – Lecce

Modalità di visita: Apertura straordinaria notturna a porte chiuse, visita guidata con torce elettriche . Partner Tecnico Gabrieli Elettrodomestici e Forniture Elettriche

Contributo : 15 euro. P arte del contributo sarà destinata al progetto “Il Futuro della Memoria” della Diocesi di Otranto