Prove di unità del centrodestra, la cena in via Lequile: caccia al candidato sindaco. Tanti i nomi in circolazione, ma trovare la quadra è difficile. “Stop alle imposizioni”

LECCE – I rappresentanti del centrodestra comunale leccese si sono ritrovati a cena nella pizzeria Mediterranea, in Via Lequile, ieri sera, 25 gennaio 2023, per discutere di un futuro pieno di incertezze, in un momento che però, con la ribalta nazionale potrebbe segnare una svolta. Le elezioni leccesi non sono tanto lontane: mancano solo 15 mesi e Carlo Salvemini è un osso duro, già blindato dalla coppia Emiliano – Delli Noci. Il sindaco leccese ha già messo fuori gioco i dissidenti interni (cercando di bruciare anche il nome di Mignone come possibile alternativa a sinistra). Però la vittoria del centrodestra nazionale ha dato una grande lezione al livello locale: uniti si vince, ma c’è un ex centrodestra con cui fare i conti, ormai lontano da questa coalizione, quello che fa capo all’assessore regionale Delli Noci.

“Questa volta ci sarà unità” – promettono tutti, con Adriana Poli Bortone a fianco. Tutti concordi sul fatto che sarà il gruppo dei consiglieri comunali a scegliere il candidato sindaco: 11 consiglieri di opposizione uniti per individuare la figura giusta. Ma glielo permetteranno le segreterie nazionali? Il primo passaggio sarà quello di individuare il nome giusto per poi spiegarlo ai partiti. “Questa volta stop ai nomi calati dall’alto: vogliamo un nome che sia espressione vera del territorio, che lo conosca bene e si sia già speso con successo professionalmente nel Salento – spiega Andrea Guido – Vogliamo trovare una personalità non divisiva. Se dovessi candidarmi io, che sono il più suffragato, comunque non avrei l’appoggio di tutto il centrodestra. Ci vuole una figura esterna, che unisca”. Intanto, circolano tantissimi nomi, ma sono solo proposte: Paolo Pagliaro, Ugo Lisi, Umberto Mele, l’ex sindaco Paolo Perrone e persino Sticchi Damiani (nome buono per ogni elezione, che declina sempre). Tante possibilità, alcune veramente remote, ma la verità è che si cerca un nome autorevole del mondo della giustizia: il nome c’è già, si sonda il terreno, si lavora dietro le quinte. Fitto potrebbe lasciare fare per il quieto vivere. Il segretario regionale leghista, Roberto Marti, vorrà dire la sua. Non sarà facile, ma la voglia di restare uniti c’è tutta ed è già un primo passo dopo le guerre fratricide che hanno portato al suicidio del centrodestra leccese.