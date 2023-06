A Sternatia esposizione avicola e colombofila

STERNATIA (Lecce) – Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 febbraio a Sternatia la quinta edizione dell’esposizione avicola colombofila organizzata da A.P.A.C. (Associazione Pugliese Avicoltori e Colombofili) con il patrocinio del Comune di Sternatia, nella Tensostruttura Comunale di via Brigida Ancora.

Questo week end nel paese della Grecìa Salentina si incontreranno appassionati ed espositori provenienti dalle diverse province della Puglia per ammirare i migliori esemplari di razze selezionate o autentiche. Una platea di razze avicole pregiate e molto colorate con sfumature disegnate nel loro piumaggio, nei loro più piccoli particolari, risultato di anni di selezione e alacre lavoro di conservazione e preservazione di un vasto elenco di razze rappresentanti tutta la biodiversità avicola nazionale e mondiale.

Link Sponsorizzato

L’APAC, federata a livello nazionale con AIAO (Associazione Italiana Avicoli Ornamentali), annovera a sè circa 60 allevatori amatoriali che esporranno a Sternatia razze avicole moderne e storiche provenienti dai più disparati paesi del mondo. Tra le altre saranno esposte la Livornese (famosa per le sue bianche uova molto richieste dagli chef stellati), che prende il nome dalla città d’origine; le eleganti Sebright inglesi dal piumaggio finemente ricamato da sottili orli neri su un fondo d’orato o argentato. Saranno presenti gli splendidi galli Onagadori, considerati monumento nazionale giapponese per le loro code di infinita lunghezza, che possono superare nell’età matura anche i 10 metri. Tra i padiglioni espositivi anche le Moroseta dall’ovattato piumaggio e dagli orecchioni color zaffiro, le Araucane dalle uova azzurre e le Marans dalle uova color cioccolato fondente. Sono solo alcuni esempi delle oltre 300 razze elencate nello Standard Europeo, molte di queste visibili in quella che a tutti gli effetti può essere considerata una kermesse di zootecnia sportiva, dove gli allevatori espongono i propri amati esemplari perché vengano valutati e premiati per i loro pregi, da giudici esperti riconosciuti a livello internazionale.

Passeggiando tra i vari padiglioni si potranno ammirare anche pregiati esemplari di polli, tacchini, oche e anatre valutati e giudicati dai giudici, insieme a tutti gli altri, per le diverse caratteristiche. Ogni esemplare, infatti, in quanto animale ornamentale e da compagnia, deve essere docile e confidente manifestando atteggiamenti che mettano in evidenza le peculiarità della razza di appartenenza.

Link Sponsorizzato

«In questa competizione atta a dimostrare chi è più vicino al modello standardizzato di eccellenza -spiega il presidente Costantino Carparelli A.P.A.C.- i particolari fanno la differenza ed i giudici per decretare il predicato valutativo e formulare il giudizio vincente, andranno a controllare in primis il perfetto stato di salute del soggetto, poi la pulizia, la giusta colorazione del piumaggio, dei tarsi e degli occhi, così come la forma della cresta, del becco e nelle anatre maschio, addirittura la presenza del riccio caudale, ornamento realizzato dall’arricciatura naturale di due penne della coda. Nello specifico di questa quinta edizione dello Show APAC, saranno esposti oltre 220 esemplari appartenenti a ben 45 razze riconosciute dall’ E.E. (Ente Europeo per l’avicultura e la coniglicultura).

Il taglio del nastro è previsto sabato mattina alle ore 9:00, alla presenza del sindaco di Sternatia Massimo Manera e poi l’apertura al pubblico sino alle 19:00 e domenica invece sarà dalle ore 9:00 sino alle ore 18:00.

Un’esposizione in cui si potranno scoprire molteplici curiosità di un animale molto spesso sottovalutato e non considerato per la sua estetica e la sua bellezza ma che appassiona ed incuriosisce.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e non solo, che consente di conoscere una realtà, nata in Puglia nel 2012, che si sta espandendo sempre di più.