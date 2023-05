Bufera Asl, il sindacato: “Alla moglie del direttore generale l’incarico per gestire gli appalti”

LECCE – Un presunto caso di parentopoli nell’Asl di Lecce dopo una segnalazione della segretaria provinciale della Federazione Cisal Sanità. L’atto incriminato riguarda il documento firmato dal direttore generale dell’Asl di Lecce, Stefano Rossi con cui viene individuata la moglie, Rossana Indiveri, come responsabile dell’Ufficio gare territoriali. Documento, ora, finito all’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia e inoltrato anche al governatore Michele Emiliano, all’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese e al capo del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

I FATTI

La moglie del direttore generale è dirigente amministrativo della Asl dal 2015 con il ruolo di capo del Coordinamento dei servizi amministrativi distrettuali. E dopo la nomina di Rossi come commissario straordinario, un presunto capo di incompatibilità venne già segnalato all’Anac e al Ministero della Salute. In virtù della prima contestazione l’Asl escluse un’ipotesi di conflitto di interessi come spiegava in un documento la responsabile della prevenzione e della trasparenza, Sonia Cioffi.

LA SEGNALAZIONE

“All’atto del conferimento dell’incarico presso la Asl di Lecce – veniva riportato nel documento – Rossi ha reso, in quanto preposto a tutte le funzioni di direttore generale dell’Azienda previste e disciplinate dall’articolo 3 del decreto legislativo 502/92, le dichiarazioni di insussistenza di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste in via tassativa dalla legge e che tali ipotesi legali non contemplano il rapporto di coniugio della stessa azienda”. Ora, però, il sindacato presieduto da Giovanni D’Ambra è tornato alla carica inoltrando all’Anac copia della disposizione di servizio siglata dal direttore amministrativo dell’Asl, Yanko Tedeschi e da Stefano Rossi, che attribuisce alla moglie di quest’ultimo il ruolo oggetto delle contestazioni.

“Siamo venuti a conoscenza di un documento di tre pagine – scrive D’Ambra – nel quale il commissario straordinario dell’Asl Lecce, con disposizione di servizio del 30 dicembre scorso, individua la dottoressa Rossana Indiveri, sua consorte, quale responsabile dell’Ufficio Gare Territoriali. Tutto ciò, lo ribadiamo ancora, riteniamo sia grave evenienza che potrebbe anche indebolire la fiducia a credere, da parte dei dipendenti, nell’imparzialità e nel buon andamento dell’azione amministrativa e sanitaria dell’Asl. Proprio perché il conflitto di interessi – continua la missiva – è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un’altra responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi anche potenziali.

REPLICA DIRETTORE

Non si è fatta attendere la replica del direttore che, attraverso un dispaccio diffuso dall’ufficio stampa – ha inteso evidenziare come “alla mia attenzione non siano pervenute nuove segnalazioni di Cisal, alle quali, come in passato, risponderò compiutamente mettendo sempre in indirizzo tutte le autorità astrattamente competenti, qualora si dovessero ravvisare irregolarità di qualsiasi genere. Sottolineo che alla dottoressa Rossana Indiveri non sono stati affidati incarichi nuovi e diversi da quelli già ricoperti. Probabilmente si fa riferimento a provvedimenti organizzativi nell’ambito dell’attività inerente l’incarico da lei già rivestito prima ancora del mio insediamento in Asl Lecce. Analoga organizzazione – conclude la nota – riguarda specularmente l’Ufficio gare ospedaliere. Entrambe queste funzioni operano su delega del direttore dell’Area Gestione del patrimonio”.