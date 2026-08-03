Lecce, campagna abbonamenti: primo giorno e già record

LECCE – Campagna abbonamenti Lecce: nel primo giorno di vendita della fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati è stata raggiunta quota 1.250 sottoscrizioni. Il dato registrato è superiore rispetto alla giornata di apertura dello scorso anno.
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