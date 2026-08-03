Controlli straordinari della Polizia nelle aree a rischio, quasi 4mila persone identificate

Salento – La Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo del territorio con un generale rafforzamento delle misure di vigilanza, nel corso della scorsa settimana, compresa tra il 27 luglio e il 2 agosto.

L’intervento, disposto dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha visto l’impiego sinergico di settori operativi e info-investigativi, indirizzati in particolare verso le aree ritenute maggiormente esposte a fenomeni critici o a più alta densità criminale. Nel corso dell’intero periodo sono state identificate 3.977 persone e sottoposti a verifica 1.653 veicoli in ambito provinciale.

I servizi straordinari della Polizia di Stato hanno interessato le marine di Nardò, Copertino, Porto Cesareo, Gallipoli, il capoluogo leccese e le località balneari di San Cataldo, Frigole e Casalabate, mentre a Monteroni è stato coordinato un servizio alto impatto che ha visto il coinvolgimento anche delle altre Forze di Polizia, come definito in Prefettura.

L’esecuzione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica si è avvalsa del supporto operativo dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, attivi nei posti di controllo capillari distribuiti sul territorio. I controlli amministrativi effettuati dalla Polizia Amministrativa della Questura e dei Commissariati hanno riguardato tutte le località citate ed a Casalabate, a seguito delle verifiche sul posto, nei confronti della titolare di un esercizio commerciale è stato redatto un invito a presentarsi presso gli uffici della Divisione Polizia Amministrativa della Questura per l’esibizione della documentazione inerente all’attività, al fine di ulteriori accertamenti.