Schianto frontale sulla Racale-Torre Suda: 19enne in gravi condizioni

SALENTO – Grave incidente stradale questa mattina sulla Sp 222, lungo la strada che collega Racale a Torre Suda. Un’Opel Agila, condotta da un 19enne residente a Taviano e proveniente da Racale, si è scontrata frontalmente con una Volvo guidata da un uomo di 55 anni.

Violento l’impatto. Ad avere la peggio è stato il giovane, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Anche il 55enne è rimasto ferito ed è stato trasferito al “Vito Fazzi” in codice giallo. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza del 118 partite da Casarano.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. I carabinieri della stazione di Taviano sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare le cause e le eventuali responsabilità che hanno portato al violento schianto.