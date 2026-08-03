Una mattinata di fuoco nel Salento con ben sei automobili in fiamme

Trepuzzi (Lecce) – Ben sei auto in balia delle fiamme per una mattinata davvero di fuoco.

L’incendio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12:30, quando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti nel comune di Trepuzzi, in via Guglielmo Pepe, al civico 38.

Le fiamme hanno interessato inizialmente una Citroën C3, parcheggiata sulla pubblica via. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe scaturito accidentalmente dal vano motore, mentre il proprietario si era momentaneamente allontanato per accedere alla biblioteca comunale.

Per effetto dell’irraggiamento termico, il rogo si è propagato ad altre cinque vetture in sosta nelle immediate vicinanze, coinvolgendo complessivamente sei veicoli. Tre autovetture sono andate completamente distrutte, mentre altre due hanno riportato danni parziali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha portato al rapido spegnimento dell’incendio, impedendo l’ulteriore propagazione delle fiamme ad altri veicoli e agli edifici circostanti e consentendo la completa messa in sicurezza dell’area.