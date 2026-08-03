Prova a conficcarsi una forchetta nel braccio per contestare ed evitare il suo arresto

Lecce – Per contestare il suo arresto e sfuggire allo stesso, ha provato a ferirsi ad un braccio con una forchetta.

L’episodio si è verificato giovedì scorso, 30 luglio, quando gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Corte d’Appello – Sezione Penale di Lecce, a carico di un uomo di 47 anni, residente nel capoluogo salentino e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I poliziotti delle Volanti si sono recati presso l’abitazione del 47enne, situata al quarto piano di uno stabile, per notificare ed eseguire il provvedimento con conseguente trasferimento in carcere.

Alla notizia della reclusione, l’uomo ha subito manifestato un forte stato di alterazione, dando vita a violente escandescenze e contestando le motivazioni del provvedimento giudiziario, ritenute assurde e incongruenti. L’uomo ha iniziato a muoversi freneticamente all’interno del suo appartamento, avvicinandosi pericolosamente alle finestre che si affacciano sulla strada.

Di fronte al pericolo, gli operatori di Polizia hanno mantenuto un monitoraggio costante e ravvicinato, senza mai perderlo di vista. Inoltre gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’ambiente domestico, bonificandolo da oggetti potenzialmente offensivi rimasti a portata di mano. Nonostante il tentativo di mediazione, ha impugnato una forchetta rimasta su un tavolo, tentando di conficcarsela nel braccio. Il pronto e sinergico intervento dei poliziotti ha impedito che l’uomo si procurasse lesioni, bloccandolo in sicurezza e garantendone l’incolumità fisica.

Una volta riportata la situazione alla calma, il 47enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Lecce. Al termine delle formalità e degli accertamenti di rito, in adempimento all’ordinanza, l’uomo è stato condotto nella locale Casa Circondariale.