Covid, 6 ricoverati in tutta la regione: 5 sono leccesi, tra cui un 18enne. Continuano a diminuire i malati: 129 nuovi casi in Puglia, 49 in provincia di Lecce

PUGLIA – Mentre i nuovi positivi diminuiscono di giorno in giorno, i numeri in terapia intensiva restano stabili: sono 6 in tutta la regione, ma il dato regionale sembra poco coerente perché sono 5 i degenti i gravi condizioni solo a Lecce, già da 10 giorni (secondo i dati in possesso del primario della Terapia Intensiva Covid di Lecce, Giuseppe Pulito). Questo significa che quando, nei giorni scorsi, il bollettino giornaliero regionale ne segnalava solo 5 erano tutti leccesi? È poco probabile visto che la terapia intensiva Covid barese non sembra aver segnato mai il numero zero. Nella Rianimazione del DEA leccese sono tutti anziani con malattie pregresse, tranne un 18enne con trauma cranico e un 75enne con politrauma in gravi condizioni, che durante le cure ha contratto il covid.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Sono 129 i nuovi casi in Puglia, sono mersi con 3.750 test giornalieri: anche oggi non ci sono persone decedute. Il bollettino epidemiologico giornaliero della Regione Puglia oggi segnala 3.064 persone attualmente positive, 102 ricoverati in area non critica e 6 in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 3

Provincia di Brindisi: 13

Provincia di Foggia: 10

Provincia di Lecce: 49

Provincia di Taranto: 17

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -1