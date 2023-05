Letture Felici presenta “Carnevale. La festa del mondo” di Giovanni Kezich venerdì 10 febbraio a Martignano

MARTIGNANO (Lecce) – Nell’ambito del progetto del Comune di Martignano “Letture Felici”, vincitore del bando “Città che legge 2020” del Centro per il Libro e La Lettura del Ministero della Cultura, la comunità del più piccolo borgo griko, confermata Città che legge anche per il biennio 2022-2023, e impegnata in una riflessione corale sul tema della Pubblica Felicità, presenta “Carnevale. La festa del mondo” di Giovanni Kezich, Editori Laterza. Dialoga con l’autore il Eugenio Imbriani, Professore di Antropologia culturale, Università del Salento.

L’evento, che si terrà venerdì 10 febbraio 2023 dalle ore 18.30 al Parco Palmieri, apre il ricco cartellone del Carnevale della Grecìa Salentina e Martignanese, giunto alla sua 43^ edizione, che si terrà a Martignano dal 10 al 21 febbraio 2023.

L’origine dei riti mascherati si perde nella notte dei tempi. Corrisponde al ciclico ritorno degli antenati, che all’avvio del nuovo anno si manifestano ai vivi come figure bizzarre, inquietanti, sfarzose, esagerate per portare un augurio di prosperità e di fertilità. Cacciati dalla cittadella sacra di Natale ed epifania, questi personaggi ancestrali se ne sono andati a spasso per il calendario, trovando rifugio là dove non recavano disturbo. Così, in luoghi remoti del continente europeo e nelle date più impensate del semestre invernale, vediamo tornare alla ribalta gli scampanatori paurosi dei lupercali, i bianchi salterini degli ambarvali, i burleschi birboni dei saturnali…

Link Sponsorizzato

Da rito che era, nel regime religioso cristiano la mascherata si è trasformata in farsa, in un presunto tripudio di gola e licenziosità legittimato quale necessaria antifona della successiva espiazione quaresimale. Forte di questo salvacondotto, carnevale diviene il protagonista della cultura popolare della rinascenza europea, di cui seguirà le sorti, per prendere infine il piroscafo e andare a conquistare le grandi città della sponda orientale dell’America Latina e della Louisiana, dove avrà inizio il suo inarrestabile incedere sulla scena globale in atto ancora oggi.

Giovanni Kezich ha studiato antropologia e archeologia a Siena e a Londra, e si è occupato di poesia orale e di graffitismo pastorale rupestre, di mascherate carnevalesche e di cultura alpina, essendo stato per trent’anni direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige. Ha pubblicato tra l’altro: I poeti contadini. Introduzione all’ottava rima popolare (1986), Some Peasant Poets. An Odyssey in the Oral Poetry of Latium (2013), Carnevale re d’Europa (2015, Premio Gambrinus), Carnevale. La festa del mondo (2019) e, insieme a Marta Bazzanella, Shepherds Who Write. Pastoral Graffiti in the Uplands of Europe from Prehistory to the Modern Age, con la prefazione di M.J. Rowlands (2020). Da periegeta archeofilo, ha tradotto e curato il diario del viaggio etrusco di D. H. Lawrence (Paesi etruschi, con un contributo di Massimo Pallottino, 1985) e sul tema odissiaco Cefalonia. L’Itaca di Omero. L’enigma risolto (2020) di N. G. Livadas.

Link Sponsorizzato

Nel corso della serata verrà presentato il programma del Carnevale, alla presenza della Dirigente Scolastica Piera Ligori, del Sindaco di Martignano Luciano Aprile e dei rappresentanti del Coordinamento del Carnevale Griko. Al termine, presso la Sartoria Popolare, il Gruppo Amici te lu Paulinu offrirà alcuni dei piatti tipici del ricco menu di Paulinu Cazzasassi.