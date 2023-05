Nominati i coordinatori territoriali del MoVimento 5 Stelle: a Lecce Iunio Valerio Romano

PUGLIA – Sono stati nominati oggi dal presidente Conte i coordinatori territoriali del MoVimento 5 Stelle. Questi i nomi per la Puglia:

Bari: Raimondo Innamorato

Barletta-Andria-Trani: Leonardo Donno (ad interim)

Brindisi: Salvatore Giuliano

Foggia: Mario Furore

Lecce: lunio Valerio Romano

Taranto: Francesco Nevoli

Link Sponsorizzato

“La riorganizzazione territoriale – dichiara il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno – prosegue con la nomina dei coordinatori territoriali a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. Sono inoltre onorato della fiducia che il Presidente Giuseppe Conte ha riposto in me, riconfermando il ruolo di Coordinatore Regionale del M5S Puglia. Grazie anche al Vicepresidente Mario Turco, con il quale continueremo a lavorare insieme, da oggi anche con il supporto dei coordinatori provinciali e di tutti gli eletti ed iscritti pugliesi per il rafforzamento del Movimento sul territorio. Questo percorso è iniziato con la riunione regionale del 31 luglio insieme a quasi mille tra attivisti ed eletti del Movimento 5 Stelle, che stiamo continuando a portare avanti per un radicamento sempre maggiore. I coordinatori avranno il compito fondamentale di raccordo del lavoro nelle province e contribuiranno a radicare ancora di più la nostra presenza nelle diverse comunità. Una azione in cui saranno coinvolti i gruppi territoriali, la società civile, le associazioni, i giovani, tutte le realtà civiche che vogliono lavorare insieme al M5S. Dobbiamo far conoscere ai cittadini anche il nostro lavoro sul territorio nazionale, regionale, e contemporaneamente portare le istanze che vengono dai Comuni nelle Istituzioni in cui siamo presenti. Rafforzare il collegamento tra tutti i livelli ci permetterà di essere ancora più incisivi sui territori, così da migliorare la qualità della vita dei pugliesi”. Esprime soddisfazione anche il senatore Mario Turco, vicepresidente M5S, per il quale “si realizza un’altra fase importante di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle. Con la conferma dei coordinatori regionali e la nomina dei coordinatori territoriali inizia così il necessario radicamento sui territori, tanto atteso dai nostri iscritti e dai cittadini. In questo modo, il M5S si candida a divenire punto di riferimento a difesa dei diritti, della legalità e del bene comune. Esprimo i miei più sentiti complimenti all’on. Leonardo Donno, per la sua riconferma nel ruolo di coordinatore regionale e auguro buon lavoro a tutti i coordinatori territoriali della Puglia”.