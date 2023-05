Taviano, l’Amministrazione in difesa delle donne

TAVIANO (Lecce) – “Noi siamo con le donne e per le donne”; è il contenuto di un messaggio del Sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi che, in un post su facebook, ha espresso la sua solidarietà alla Sindaca di Collepasso Laura Manta vittima di insulti sessisti che le sono stati indirizzati, nel corso di un comizio, da parte di un consigliere di opposizione del suo stesso comune. Tanisi esprime pertanto solidarietà all’amica Laura Manta e parimenti condanna, al di là del singolo “riprovevole episodio”, il verificarsi, nel territorio, di “un abietto scadimento della politica priva di contenuti” , e stigmatizzando quel residuato di cultura patriarcale, non esclusivo appannaggio del nostro Sud, reputa “intollerabile che le donne debbano ancora essere viste come bersaglio di inaudite violenze verbali e di offese sessiste e non invece apprezzate e valorizzate come ineludibile risorsa, specie nel loro impegno nelle istituzioni e nel loro servizio alla propria comunità”, evidenziando di contro “l’ineguagliabile contributo che esse quotidianamente apportano ad una politica che sappia volare alto”.

Dello stesso tenore il commento della Presidente del Consiglio Comunale della Città dei Fiori, Antonella Previtero; sicura che la sindaca di Collepasso saprà dimostrarsi ” più forte della volgarità e dell’ inciviltà che l’ha colpita”, la Presidente punta piuttosto il dito contro chi si “riempie la bocca e i profili social di frasi fatte sulla parità e contro la violenza di genere”, restando però refrattario e inadempiente tanto nella denuncia quanto nell’assumere con chiarezza una posizione e nell’ “impegno concreto in politica e, soprattutto, in seno alle istituzioni” ; una latitanza che la Previtero in vero ha sempre rifuggito, distinguendosi peraltro nell’ elaborazione di progetti atti a promuovere i valori del rispetto, della legalità e della parità di genere. E a quella della Presidente del Consiglio seguono, non meno perentorie, le dichiarazioni della Consigliera e capogruppo della maggioranza consiliare di Taviano Insieme Sabrina Burlizzi, impegnata anche in una campagna, a favore delle donne, di prevenzione di patologie femminili, che, nel manifestare solidarietà a Laura Manta, esprime tutta la sua “indignazione per le parole che le sono state rivolte” ; nonché della Consigliera Paola Cornacchia, anch’ella distintasi nel promuovere una cultura della legalità e della pari dignità nel mondo della scuola, che con tono sferzante bolla come “inaccettabile che, chi dovrebbe dare l’esempio, non riesca ad allontanare da sé linguaggi inappropriati e offensivi”. Una strada in salita, dunque, quella che veda affermarsi una reale cultura della paritá, che tuttavia l’Amministrazione Tanisi, l’ unica nella storia amministrativa della città a vantare una così cospicua quota femminile, è determinata a percorrere fino in fondo e che, nell’ esercizio di affermazione di quelli che il sindaco stesso chiama ” i più nobili valori di civiltà”, non intende certo gettare la spugna.