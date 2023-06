Amianto, un pericolo ancora presente. Il Salento tra i territori meno bonificati nella mappa del governo. Rischi: dal mesotelioma al cancro al polmone e al colon

SALENTO – L’amianto si nasconde tra i tetti, nelle campagne, nelle tubature idrauliche, negli oggetti vintage: viviamo sotto la minaccia di un materiale che quando si deteriora emana le sue pericolosissime particelle nell’aria. Nella mappa governativa aggiornata al 2020 (che potete vedere il copertina e che è stata pubblicata nel “Libro bianco delle morti di amianto in Italia, Edizione 2022”) spicca il Salento tra i siti meno bonificati dall’amianto (quelli colorati con l’azzurro), con campagne colme di questo pericoloso materiale. La fascia adriatica preoccupa gli esperti. I siti bonificati sono quelli in verde: la Lombardia spicca tra tutti. Il pericolo non è da sottovalutare: l’amianto continua a provocare lutti e dolore in tutto il mondo. È una piaga che ha oltre 100 anni. “L’asbesto causa il mesitelioma, un tumore maligno molto aggressivo – ricordano i responsabili dell’Osservatorio amianto – Ma tra le malattie mortali che può provocare questo pericoloso materiale c’è il cancro del polmone, della laringe, della faringe, delle ovaie e del colon, insieme a una serie di numerose patologie correlate.

In Italia, secondo una stima Ona, i morti da amianto sono almeno 7mila l’anno. Troppi edifici pubblici e privati in Italia sono ancora contaminati: nonostante la legge italiana che mette al bando l’amianto sia ormai di 30 anni fa, il territorio non è stato liberato. Quando ci interroghiamo sul perché ci siano tanti casi di tumori, la risposta è semplice: per anni abbiamo vissuto in ambienti contaminati e abbiamo mangiato cibo contaminato, da amianto, pesticidi, veleni e tanti altri inquinanti. Persino i tubi dell’acqua potabile erano costruiti in amianto. L’eternit, il cemento amianto, è stato brevettato nel 1901 è solo nel 1992 è diventato illegale: fino ad allora le tettoie e tante componenti edilizie erano fatte con questo materiale che quando si deteriora diventa letale. Le fibre di amianto penetrano nell’organismo dall’apparato respiratorio (inalazione) e per via gastrointestinale (ingerite con i cibi o con l’acqua potabile, contaminata da asbesto, che causa il rischio anche nel contatto con le mucose). Ci sono paesi, come il Brasile e l’Ucraina, che hanno messo al bando l’amianto solo di recente. Le nuove risorse del Recovery Fund possono essere preziose per ripulire territori meno bonificati come la Puglia. Ci sono regioni come la Lombardia veramente all’avanguardia nel campo della bonifica dall’amianto, come si nota nella mappa. Un punto molto importante riguarda la necessità di avere impianti di smaltimento con una buona capacità.

Link Sponsorizzato

Molti governi hanno fallito, a cominciare da Monti: “Il c.d. ‘piano nazionale amianto’, tanto sbandierato e pubblicizzato, è ormai vecchio di 9 anni, e non ha trovato alcuna attuazione, e coloro che sono stati così inefficienti e incapaci, sono a pieno titolo responsabili per tutti i casi di malattie e morti degli anni successivi, e di quelli che ci saranno nei prossimi anni, complici di coloro che hanno posto in essere il più grande crimine contro l’umanità, che la storia ricordi, quello della strage silenziosa delle vittime dell’amianto – si legge nel libro bianco – Sono stati censiti dall’ONA non meno di 1.000.000 di micrositi e più di cinquantamila siti, di cui 10 di interesse nazionale”. Le discariche per l’amianto sono poche e stracolme, i monitoraggi sono insufficienti: la strada da fare è ancora lunga. Inutile scrivere piani e norme che poi non vengono applicate: è tempo di passare all’azione con una grande bonifica che renda la vita più facile ai privati, magari con incentivi allo smaltimento.

Link Sponsorizzato

L’ITER PER L’IMPIANTO DI SMALTIMENTO NEL SALENTO

Il giorno 15 marzo 2023 si terrà la conferenza finale in provincia per la ripresa degli smaltimenti nella discarica Rei (informalmente non sono contrari ASL e ARPA).

Per l’impianto sperimentale i proponenti hanno apportato una variante che prevede la triturazione in acqua per evitare dispersione delle fibre in aria. Il ministero ha acconsentito di apportare tale variazione e ha sollecitato i responsabili a depositare il SIA. “Lo stiamo completando prevedendo un ciclo di lavoro tutto automatizzato è gestito da remoto” – spiegano i vertici REI.