La ricetta del giorno: Spaghetti in crema di zucchina

Capita e non di rado, che in questo periodo i nostri frigoriferi siano letteralmente invasi dai magnifici colori d’estate. Verdure variopinte, frutta coloratissima etc, rallegrano la visione del nostro frigo. Ma come spesso accade una parte di esse non riusciamo a consumarla. Ed allora inventiamo delle ricette gradevoli con ciò che rimane.

A me ad esempio è capitato di vedere 2 zucchine e un pezzo di stracchino (100g abbondanti) gridare “help!!!” e non mi sono certo tirato indietro, anzi alla fine sfoggiavano dei colori ed un sapore a dir poco esaltanti

Ingredienti:

Spaghetti

2 zucchine

Stracchino (125g)

Basilico

Sale fino e grosso q.b.

Olio d’oliva

Formaggio Parmigiano

Preparazione:

Lavate le zucchine e tagliatene una a rondelle e l’altra a cubetti. In un tegame versate un filo d’olio extra vergine d’oliva e rosolate per qualche minuto le zucchine a rondelle e a cubetti.

Con l’ausilio di un ‘tritatutto’ inseritevi le zucchine a cubetti e lo stracchino e tritate per qualche minuto aggiungendovi olio d’oliva, qualche foglia di basilico fresco e una spolverata di parmigiano.

In un’altra pentola portate ad ebollizione l’acqua e del sale grosso e fate cuocere gli spaghetti.

Nel tegame dove avete rosolato le zucchine, aggiungetevi gli spaghetti e la crema di zucchina e stracchino creta precedentemente.

Amalgamate per qualche minuto e servite.

Buon appetito

Consigli dello chef: Il piatto si sposa bene anche con tagliatelle o pappardelle, se la crema risulta un po’ troppo densa, allungatela con dell’acqua di cottura della pasta.

Totò Chef