La ricetta del giorno: Spaghetti in crema di zucchina

Capita e non di rado, che in questo periodo i nostri frigoriferi siano letteralmente invasi dai magnifici colori d’estate. Verdure variopinte, frutta coloratissima etc, rallegrano la visione del nostro frigo. Ma come spesso accade una parte di esse non riusciamo a consumarla. Ed allora inventiamo delle ricette gradevoli con ciò che rimane.
A me ad esempio è capitato di vedere 2 zucchine e un pezzo di stracchino (100g abbondanti) gridare “help!!!” e non mi sono certo tirato indietro, anzi alla fine sfoggiavano dei colori ed un sapore a dir poco esaltanti
Ingredienti:
Spaghetti
2 zucchine
Stracchino (125g)
Basilico
Sale fino e grosso q.b.
Olio d’oliva
Formaggio Parmigiano
Preparazione:
Lavate le zucchine e tagliatene una a rondelle e l’altra a cubetti. In un tegame versate un filo d’olio extra vergine d’oliva e rosolate per qualche minuto le zucchine a rondelle e a cubetti.
Con l’ausilio di un ‘tritatutto’ inseritevi le zucchine a cubetti e lo stracchino e tritate per qualche minuto aggiungendovi olio d’oliva, qualche foglia di basilico fresco e una spolverata di parmigiano.
In un’altra pentola portate ad ebollizione l’acqua e del sale grosso e fate cuocere gli spaghetti.
Nel tegame dove avete rosolato le zucchine, aggiungetevi gli spaghetti e la crema di zucchina e stracchino creta precedentemente.
Amalgamate per qualche minuto e servite.
Buon appetito
Consigli dello chef: Il piatto si sposa bene anche con tagliatelle o pappardelle, se la crema risulta un po’ troppo densa, allungatela con dell’acqua di cottura della pasta.
Totò Chef
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