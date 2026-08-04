Minaccia il personale della farmacia e fugge con 30 euro: rapinatore identificato dalle telecamere

MAGLIE (Lecce) – C’è un bottino irrisorio, pari a soli 30 euro, al centro della rapina consumata nel pomeriggio ai danni della farmacia “De Donno”, in pieno centro a Maglie, dove verso le 15.30 un uomo si è introdotto nell’esercizio di Piazza Tamborino sfruttando un momento di momentanea assenza di clienti e avvicinatosi al banco, ha intimato allo staff di consegnare l’incasso, facendo credere di essere armato.

Di fronte alla minaccia, il farmacista gli ha ceduto l’unica somma contante disponibile in cassa in quel momento: appena 30 euro.

Pretendendo altro denaro, l’aggressore ha continuato a pressare i dipendenti, ma la reazione improvvisa di una lavoratrice, che è riuscita a fuggire instrada per chiedere aiuto, ha fatto fallire i suoi piani.



Spaventato dal possibile arrivo delle forze dell’ordine per una cifra così modesta, il malvivente si è dato a una rapida fuga a bordo di una Lancia Y in direzione Scorrano.

I Carabinieri della Stazione di Maglie in collaborazione con la Sezione Operativa, giunti immediatamente sul posto, hanno impiegato pochissimo a chiudere il cerchio. L’analisi incrociata delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della farmacia e della zona ha permesso ai militari di dare subito un volto al rapinatore.

Rintracciato nella propria abitazione, dove sono stati recuperati anche gli indumenti utilizzati per il colpo, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.