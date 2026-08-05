L’almanacco di oggi 5 agosto

Il Santo del giorno: Sant’Emidio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: L’arte ti lu tàta è mmènza ‘mparàta. Significato: L’arte del papà è per metà imparata.
– Sono nati in questo giorno
1850 Guy De Maupassant
1930 Neil Armstrong
1941 Carla Gravina
1957 Gianfranco Rosi
– Proverbio
Chi vuol udir novelle, dal barbiere si dicon belle
– Accadde oggi
1962 Marilyn Monroe viene trovata morta, apparentemente suicida, nella sua casa, per un’overdose di barbiturici
– Scoperte
1999 Lancio del nuovo standart audio digitale MP3