L’esame del Dna conferma: il corpo ritrovato sulle coste libiche è del kitesurfer scomparso dal Salento

Salento – L’esame del Dna ha purtroppo confermato: il corpo ritrovato lo scorso 2 luglio sulle coste libiche, è quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, scomparso il maggio durante un’uscita in kitesurf, a Porto Cesareo.

A comunicarlo è stato il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, che ha rivolto “un pensiero alla famiglia e ai conoscenti tutti che hanno vissuto nella speranza di un epilogo positivo in tutte queste lunghissime settimane, tenendo il fiato sospeso nell’attesa dei risultati. Il mio sostegno e quello dell’intera amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino del Comune brindisino – non mancheranno in questo momento di grande dolore”.

Sposato e padre di due figli, Piepoli era uscito in mare insieme a un gruppo di amici nel tratto di litorale tra Torre Chianca e Torre Lapillo. Quel giorno, però, il forte vento ha trascinato il suo kitesurf per farlo scomparire tra le onde.

Nelle ore e nei giorni successivi le ricerche non hanno dato esito positivo, nonostante il ritrovamento di una vela al largo di Porto Cesareo avesse alimentato qualche flebile speranza.

Quindi un mese fa il corpo rinvenuto sulle coste libiche. E ora si attiverà la procedura di rimpatrio della salma con l’aiuto del Consolato italiano a Tripoli.

Il sindaco Margheriti ha voluto ringraziare tutte le autorità che si sono adoperate in questi mesi di ricerche.