Inchiesta sul tribunale, l’avvocato Russi e il giudice Errede avviano azione risarcitoria nei confronti di Congedo

LECCE – Ancora un colpo di scena nell’inchiesta sul Tribunale di Lecce: il giudice Pietro Errede e Alberto Russi avviano azione risarcitoria nei confronti di Saverio Congedo per danni da diffamazione e calunnia. È dí questi giorni il deposito della domanda risarcitoria a firma dell’avv. Loretta Lancia del foro di Pesaro, proposta nei confronti di Saverio Congedo, attuale esponente di FdI e deputato, nell’interesse del giudice Pietro Errede e dell’avv. Alberto Russi. Al commercialista leccese, entrambi contestano di aver subito ingenti danni anche all’immagine e alla reputazione per le dichiarazioni da Congedo rese innanzi alla Autorità Giudiziaria di Potenza, alla quale aveva riferito di un presunto sistema di spartizione di incarichi giudiziari alla sezione fallimentare di Lecce.

“Accuse rivelatesi poi infondate e dalle quali Errede e Russi erano stati immediatamente prosciolti già in fase cautelare dal Gip di Potenza e successivamente in via definitiva all’esito dell’udienza preliminare con la pronuncia in loro favore di sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, anche relativamente alla ipotizzata nomina dell’avv Antonio Casilli (anche lui indagato e successivamente prosciolto) a coadiutore di Saverio Congedo e Michele Macri, amministratori giudiziari delle procedure di prevenzione delle società del gruppo Ventura” – come si spiega nell’azione risarcitoria. La parola ora passa all’organismo di Mediazione per tentare la conciliazione, e successivamente, in caso di mancato accordo transattivo, al

tribunale civile di Lecce, che dovrà occuparsi dell’intera vicenda.