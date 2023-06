Covid, 4 ricoverati nella terapia intensiva del DEA. Pulito: “In alcuni casi dovrebbero essere in altri reparti: scriverò ai vertici”. 82 nuovi casi in Puglia 26 nel leccese

PUGLIA – Ancora 4 ricoverati in terapia intensiva: si tratta di pazienti fragili non anziani. “In alcuni casi non dovrebbero essere ricoverati qui determinati pazienti: sto scrivendo una lettera ai vertici per chiedere di riorganizzare le degenze. Ogni reparto deve gestire in autonomia i suoi pazienti covid” – spiega Giuseppe Pulito, primario di Terapia Intensiva. Intanto i numeri negli ospedali sono calati e diminuiscono sempre di più i malati di covid nella provincia di Lecce. Ci avviciniamo alla “bella stagione” senza che il SARS-CoV-2, con le sue diverse e nuove varianti, abbia impensierito più di tanto i vertici sanitari.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 82 nuovi casi in Puglia, emersi con 2.522 tamponi giornalieri: oggi non ci sono persone decedute. Sono 2.874 le persone attualmente positive, 92 ricoverati in area non critica, mentre sono 4 i degenti in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 23

Provincia di Bat: 5

Provincia di Brindisi: 7

Provincia di Foggia: 6

Provincia di Lecce: 26

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0