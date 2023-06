Covid, quasi due milioni di vaccini somministrati nel leccese, ma ormai tutto è quasi fermo. 144 nuovi casi in Puglia, 29 in provincia di Lecce

PUGLIA – Sono finite le lunghe code davanti agli hub vaccinali: i pugliesi si vaccinano poco contro il covid. La diffidenza aumenta verso questo farmaco, anche perché il covid ormai sembra una banalissima influenza, con effetti gravi solo in chi ha già pericolose patologie pregresse. A questo si aggiunge l’ombra degli effetti avversi. Le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) nei due anni di campagna vaccinale, dal 27 dicembre 2020 al 26 dicembre 2022, sono tante: sono pervenute 140.595 segnalazioni su un totale di 144.354.770 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 97 ogni 100.000 dosi), di cui l’81,3% (n. 114.290) riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Me ci sono anche le segnalazioni gravi, che corrispondono al 18,7% del totale (n. 26.305), con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 144 nuovi casi in Puglia, emersi attraverso 4.045 test giornalieri e 7 pazienti deceduti. Sono 3.070 gli attualmente positivi residenti in Puglia, 100 i ricoverati in area non critica e 4 i degenti in terapia intensiva

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 63

Provincia di Bat: 3

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 10

Provincia di Lecce: 29

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1

AGGIORNAMENTO VACCINI ANTICOVID

Dall’inizio della campagna vaccinale antiCovid sono 1.851.705 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.868 prime dosi, 659.968 seconde dosi (incluse monodose), 486.691 terze dosi e 54.178 quarte dosi.