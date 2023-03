Galattica, al via i primi 60 Nodi della Rete Giovani Puglia

Sono sessanta i primi Nodi della Rete Galattica pensati con e per le giovani e i giovani pugliesi, che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità.

Sessanta luoghi fisici pronti ad accogliere servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione, sessanta spazi in cui informarsi, apprendere, scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari.

A presentare l’avvio della rete, questa mattina presso la Fiera del Levante, Alessandro Delli Noci, Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, Serena Angioli, dirigente Agenzia Italiana per la Gioventù, Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, Antonella Bisceglia, Dirigente Sezione Politiche Giovanili.

Presenti all’iniziativa oltre 200 partecipanti tra sindaci e funzionari comunali – che hanno firmato il Manifesto dei Valori delle Politiche Giovanili – esponenti di associazioni giovanili e del partenariato economico e sociale.

A guidare questo processo saranno degli Youth Worker, giovani professionisti e animatori di comunità in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di esperienze.

Tra le attività previste, un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica.

“Siamo una comunità che oggi ha dimostrato di essere unita nella costruzione di Politiche giovanili in grado di soddisfare le reali esigenze delle ragazze e dei ragazzi pugliesi – ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci -. È la prima volta che le amministrazioni comunali concorrono, insieme alla Regione Puglia, alla realizzazione delle politiche giovanili, un fatto importante di cui essere fieri e responsabili.

I Nodi della Rete Galattica, nata dagli spunti emersi dal processo partecipato che ha coinvolto oltre 4000 giovani, sono spazi di comunità e di scambio che si arricchiscono di elementi virtuali ma che sono concreti, tangibili, pensati per soddisfare la richiesta di partecipazione dei giovani e delle giovani pugliesi. Un’occasione per fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno, per far conoscere le opportunità e gli strumenti, per far vivere loro delle esperienze di formazione, per progettare e sperimentare.

Tutto questo sarà fatto tra pari, grazie alla presenza degli Youth Worker Galattici, giovani professionisti in grado di facilitare l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani. Un ponte – ha concluso Delli Noci – per raggiungere i ragazzi e le ragazze di Puglia usando il loro linguaggio e gli strumenti a loro più consoni. Ringrazio i comuni pugliesi per aver colto e accolto questa opportunità con tanto entusiasmo, ringrazio le associazioni giovanili e lo staff delle Politiche giovanili per aver reso questo progetto così partecipato e capace di coinvolgere settori e agenzie regionali”.

“L’Agenzia Italiana per la Gioventù – ha dichiarato Serena Angioli, dirigente dell’area Direzione generale dell’Agenzia Italiana per la Gioventù – partecipa al lancio della rete Galattica della Regione Puglia e riconosce l’importanza del processo partecipativo attivato e finalizzato alla definizione e valorizzazione delle politiche giovanili nella Regione. In particolare l’Agenzia apprezza la scelta di valorizzare in questo percorso gli youth worker che ricoprono un ruolo importante nell’accompagnare gli Enti locali, attivare i giovani e creare un collegamento tra le realtà territoriali, quelle regionali e quelle europee. Su questi temi, in particolare sulla connessione con le politiche europee, l’Agenzia è molto attiva e impegnata. La Regione Puglia e l’Agenzia Italiana per la Gioventù svilupperanno ulteriori azioni nel campo della formazione, della mobilità europea e della partecipazione giovanile, che consentiranno di dare attuazione al protocollo d’intesa siglato tra i due Enti”.

“L’impegno della Regione Puglia e dei Comuni pugliesi – ha dichiarato Gianluca Vurchio, vice presidente ANCI Puglia – ci permette di concretizzare il grande lavoro fatto sulle Politiche giovanili anche nel solco della continuità, come accade nei Comuni in cui i gli spazi in cui si realizzano i Nodi coincidono con quelli dei Laboratori Urbani o di Luoghi Comuni.

Come Anci Puglia crediamo molto in questa misura, che ha un enorme valore sociale, e ci auguriamo per questa ragione che tutti i comuni partecipanti possano essere accolti in seconda battuta”.