Incontro tra Fenimprese e Assessorato regionale Sviluppo Economico. Legittimo, ottima intesa anche per la provincia di Lecce

Bari – Un rendez-vous molto proficuo tra la delegazione dei rappresentanti del coordinamento di FenImprese Puglia, Andrea Legittimo, Massimiliano Romano per FenImprese Lecce, marco Marinò per FnImprese Taranto, Paolo Scicutella e Stefano Occhiogrosso per FenImprese Bari, con l’assessore allo Sviluppo Economico della giunta regionale pugliese Alessandro Delle Noci, tenutosi presso l’Assessorato regionale nel capoluogo pugliese.

Anche Andrea Legittimo, Presidente di Fenimprese-Lecce ha evidenziato l’importanza di tale dialogo con la Regione Puglia e la ricaduta per le aziende del Salento.

Durante l’incontro la categoria di Fenimprese ha illustrato, in primis, il fattore di questa associazione nazionale datoriale che sta già lavorando per divenire un organismo regionale; in seguito, è stato sottolineato all’assessore Delle Noci che il loro obiettivo consiste nella loro continua presenza in tutti i tavoli istituzionali, dove poter discutere di imprese, di sviluppo e dell’adozione di misure a favore della crescita in vari contesti territoriali pugliesi. È stato anche sottolineato del lavoro che tale categoria associativa sta portando avanti, in maniera capillare, per dare supporto alle piccole e medie imprese.

Fenimprese, infine, ha rivolto all’assessore Delle Noci l’invito ad essere presente per i prossimi incontri pubblici con lo scopo di illustrare gli obiettivi del suo assessorato, nel breve e medio termine, a sostegno delle PMI, ma anche di artigiani e commercianti.