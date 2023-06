Loredana Capone vicepresidente nazionale Pd all’unanimità: “Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me”

ROMA – Loredana Capone è stata nominata Vicepresidente nazionale del Partito Democratico. La vittoria alle primarie della candidata più radicale ha cambiato gli equilibri politici. Per Loredana Capone una scalata improvvisa e veloce del partito nazionale. Per Michele Emiliano si tratta di un argine al suo “dominio politico” in Puglia. “Mentre lo scrivo non ci credo ancora – commenta Capone su Facebook – Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me e in tutte e tutti i Pugliesi. Grazie a questa bellissima assemblea per avermi votato all’unanimità. Oggi è davvero un giorno che non dimenticherò, uno di quelli che ti riempiono il cuore e contemporaneamente ti consegnano una responsabilità immensa che, vi prometto, cercherò di onorare giorno dopo giorno, accanto a tutte e tutti voi. Oggi si apre una nuova fase per il nostro partito, un orizzonte tutto nuovo che abbiamo sperato, cercato, per cui ci siamo impegnate e impegnati insieme, convinti che occorresse ripartire dalla spina dorsale di questo Paese: dalle persone. Perché la forza della comunità, e queste primarie lo hanno dimostrato, può fare la differenza, ma per riuscirci dobbiamo sentirci tutte e tutti dentro ai bisogni delle tante cittadine e cittadini italiani più fragili che, oggi, chiedono uno sforzo maggiore e una maggiore attenzione. Ha detto bene Elly, serve una linea chiara che sia comprensibile alle persone che incontriamo per strada. Serve mettere a valore le differenze e ricominciare a fare formazione politica facendo del nostro partito il primo strumento di emancipazione e di riscatto. Ecco perché questo congresso costituente deve proseguire, con un confronto stabile sui temi, favorendo quel ‘ricongiungimento familiare’ tra il partito, le persone e i territori. Per questo c’è bisogno che le nostre assemblee siano aperte e nessuno pensi di sentirsi in un fortino. È tempo di rimettersi in cammino. Sono certa che Elly sarà una grande segreteria e Stefano Bonaccini un grande presidente, io sarò orgogliosa di essere al loro fianco e di farlo insieme a Chiara Gribaudo. Viva le donne!”.

