Progetto “Dritti ai C(u)ori”, domani a Palazzo dei Celestini: innovazione sociale e coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle fasce più svantaggiate attraverso la musica

LECCE – Verrà presentato domani, nella sala del Consiglio Provinciale di Palazzo dei Celestini, con il patrocinio della Provincia di Lecce, il progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso promosso dalla Regione Puglia “PugliaCapitaleSociale 3.0” che sarà attivato nelle prossime settimane dall’associazione di promozione sociale di Galatone “Nuova Associazione Salvatore Gira”.

Il progetto intende promuovere nuove pratiche di innovazione sociale e coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle fasce più svantaggiate attraverso la musica e in particolare il coro, che proprio per sua natura, può consentire di sviluppare una maggiore interazione tra le persone, per una comunità che sappia essere inclusiva e mettere a valore la propria capacità di ascolto.

L’aps, presieduta da Serena Piccione, non è nuova a tali progetti, che negli ultimi anni sono diventati il cuore pulsante del Lab83 di Galatone.

Per questa ragione, saranno presenti in occasione della presentazione del progetto il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, l’assessore con delega alla Pubblica Istruzione, al Turismo e allo Sviluppo Economico, Valentino Moretto, la progettista Martina Gentile, che si è occupata della stesura della proposta progettuale, Diego Gira, in qualità di direttore artistico dell’associazione “Salvatore Gira” e Maurizio Fattizzo, che dell’aps è il segretario.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il progetto e la rete attivata sul territorio per la piena riuscita dello stesso.