Il fumetto d’autore conquista “Salento NERD”: a Lecce sbarca la mostra evento su “Nero” dei fratelli Mammucari

LECCE – Il Palazzetto dello Sport di Lecce si prepara ad accogliere l’eccellenza della cultura pop.

Nei pomeriggi di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, Salento NERD ospiterà una straordinaria mostra dedicata a “Nero”, l’apprezzata saga storico-fantasy creata da Emiliano e Matteo Mammucari e pubblicata da Sergio Bonelli Editore per la linea Audace.

Giunta proprio in questi mesi al suo nono volume complessivo, l’opera unisce le atmosfere del Medioevo islamico a elementi fantastici, imponendosi come uno dei progetti più ambiziosi del panorama fumettistico italiano recente.

L’esposizione offre ai visitatori un viaggio immersivo nei territori toccati dalla narrazione. Le trame del primo ciclo, ambientate in epoca crociata a partire dal 1157, si muovono infatti da Tiro fino a Damasco, spingendosi ancora più a oriente fino a Samarcanda, scenario del secondo ciclo.

Ad arricchire l’universo narrativo si è aggiunto di recente anche lo spin-off tutto al femminile incentrato sulla figura della Nizarita, inaugurato dal volume “Rosa del Deserto”.

Il percorso espositivo, strutturato secondo criteri tematici e non cronologici, raccoglierà immagini, mappe, studi preparatori, prove di stampa, libri ed edizioni estere per svelare i segreti dietro la costruzione di questo mondo.

Il materiale in mostra sarà suddiviso in otto nuclei principali. Tre sezioni saranno interamente dedicate ai personaggi chiave della saga, mentre altre quattro si focalizzeranno sulle tematiche ricorrenti emerse nei primi otto albi. L’ottavo nucleo, di stretta attualità editoriale, sarà invece incentrato sullo spin-off “Rosa del Deserto”. Un progetto visivo imponente che porta la firma, oltre che dei fratelli Mammucari, di un prestigioso team di disegnatori tra cui Matteo Cremona, Federico Santagati, Andrea Serio, Fabio Visintin, Alessio Avallone, Davide Gianfelice e Giuseppe Matteoni, con i colori di Simona Fabrizio, Adele Matera, Luca Saponti e Mattia Iacono.

Il progetto nasce sotto la cura di alino, storico esperto del settore, affiancato nella co-curatela dalla professoressa Francesca Bellino, docente di Lingua e letteratura araba presso l’Università di Napoli L’Orientale, e vanta la prestigiosa partnership con il reparto mostre del Treviso Comic-Book Festival.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione del curatore e degli stessi autori Emiliano e Matteo Mammucari, che saranno anche i protagonisti di un panel di approfondimento e di una successiva sessione di firmacopie per incontrare i lettori e gli appassionati salentini.

I biglietti per accedere a Salento NERD e visitare l’area espositiva del Palazzetto dello Sport sono già disponibili. Le prevendite ufficiali sono aperte sul circuito TicketOne https://www.ticketone.it/eventseries/salento-nerd-4195580/