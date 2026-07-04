La musica degli ultimi 50 anni fa ballare Surbo: il “Party Salento Show Live” accende la Festa della Cazzateddrha

SURBO (Lecce) – La macchina del tempo della musica è pronta a fare tappa a Surbo. Questa sera, sabato 4 luglio 2026, via Brenta si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto a partire dalle ore 21:30. L’occasione è la nuova edizione della celebre “Festa della Cazzateddrha”, un appuntamento culinario e festivo organizzato dal Comitato Feste Santa Lucia in stretta collaborazione con la Ep Music.

A guidare il divertimento sarà l’energia travolgente del “Party Salento Show Live”, lo spettacolo itinerante firmato dal trio composto da Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel.

Lo show, della durata di oltre due ore, promette di far cantare e ballare il pubblico ripercorrendo la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’70 fino alle hit dei giorni nostri. Non si tratterà di un semplice dj set, ma di un vero e proprio format multimediale e trasversale: sui maxischermi verranno proiettati i videoclip originali dei brani, mentre sul palco si alterneranno le esibizioni esclusive di cantanti, ballerini e performer.

Per l’occasione, l’evento viaggerà anche sulle frequenze di Radio Studio Più, che trasmetterà lo spettacolo in diretta nazionale.

Il progetto, nato dall’intuizione di un gruppo di storici deejay salentini, unisce la passione per l’intrattenimento all’uso di tecnologie di ultima generazione.

Il mega palco allestito a Surbo disporrà infatti di oltre 40 metri quadri di Ledwall ad alta risoluzione, capaci di creare scenografie d’impatto ed effetti speciali spettacolari.

Dopo i grandi successi di pubblico registrati tra il 2016 e il 2019, la produzione mira a consolidare e a espandere il format nei prossimi anni all’interno delle maggiori piazze del Sud Italia. L’appuntamento di questa sera è a ingresso completamente gratuito.