Focus sulla Gestione Economico-Finanziaria degli enti locali: si chiude con successo il corso per amministratori promosso dalla Provincia

LECCE – Gestione Economico-Finanziaria dell’Ente Locale – Approfondimento ACCRUAL: questo il tema approfondito oggi nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, a beneficio degli amministratori del Salento.

Con l’intervento di Fabrizio Mocavini del Dipartimento Studi Ragioneria Generale dello Stato, si è svolto l’incontro conclusivo della 2^ Edizione del Corso di Alta Formazione per Amministratori, Segretari e Funzionari di Enti Locali, promosso dalla Provincia di Lecce. Presente anche Pantaleo Isceri, dirigente Servizio Risorse finanziarie dell’Ente.

Gli incontri precedenti, affidati ad esperti e molto partecipati, hanno spaziato dalla condotta etica degli amministratori alla responsabilità penale, fino ai temi performance, impatti strutturali e valore pubblico.

In questo modo, la Provincia di Lecce ha voluto offrire un supporto ai Comuni del territorio, esercitando la sua funzione istituzionale di assistenza tecnica agli Enti Locali. Si è trattato, infatti, di un’occasione di formazione dedicata a tutti gli amministratori locali del Salento, con l’approfondimento di alcuni aspetti dell’attività amministrativa, utili a chi opera all’interno degli Enti Locali per acquisire o accrescere la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità connesse e per valorizzarne le competenze.

“A fronte di un sempre maggiore impatto normativo sui soggetti che si trovano, anche per la prima volta, a dover dare immediate e adeguate risposte ai bisogni del territorio, è sempre più necessario che gli stessi siano dotati di conoscenze tecnico specialistiche tali da assicurare che l’azione amministrativa si svolga costantemente nel solco della legalità e dell’efficienza”, dichiara il segretario generale della Provincia di Lecce Angelo Caretto.

Il Corso è stato organizzato da Synton srl, con la partecipazione di AD Consulting e Formazione, con il coordinamento scientifico del segretario generale dell’Ente provinciale Angelo Caretto e con il coordinamento tecnico organizzativo del Servizio Assistenza Tecnica Enti locali della Provincia di Lecce.