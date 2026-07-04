Si tuffa in mare per salvare i figlioletti, poi torna a riva, si accascia e muore

Otranto (Lecce) – Una giornata al mare si trasforma in tragedia: uomo si tuffa in mare per salvare i figli dalla furia delle onde, poi, una volta tornato a riva, si accascia e muore.
Il tragico episodio si è verificato a Otranto, questa mattina, dove un 54enne di Sanarica, Gennaro Cagnazzo, è morto dopo aver messo in salvo i figli in mare. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 il padre si sarebbe tuffato per soccorrere i due gemelli di 8 anni, trascinati al largo dalle onde e dal forte vento.
Poi, una volta riuscito a portarli in salvo, l’uomo ha accusato un malore improvviso e si è accasciato sulla battigia. E vani si sono rivelati i tentativi di rianimarlo: è purtroppo deceduto poco dopo.
Sul posto anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte del 54enne, e quelli della Capitaneria di Porto di Otranto.
- Archivio NotizieIncidenti e tamponamenti all’ingresso di Lecce a causa del fumo di un incendio: traffico in tilt
- CronacaTurista belga 13enne in vacanza nel Salento: "Violentata da un amico di famiglia": 33enne condannato a 5 anni
- CronacaDopo le parole e i sapori, a Alessano arrivano i "Ritmi dal mondo" per la Giornata del Rifugiato
- CronacaControlli della Polizia sulla velocità lungo le strade salentine, ecco il calendario per la prossima settimana
- CronacaOmicidio Gabriele Manca: Cassazione conferma due ergastoli e annulla con rinvio un terzo
- CronacaVede il fidanzato "confuso" sul divano e allerta il 118 ma il compagno si scaglia contro i soccorritori e i carabinieri