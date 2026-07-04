Si tuffa in mare per salvare i figlioletti, poi torna a riva, si accascia e muore

Otranto (Lecce) – Una giornata al mare si trasforma in tragedia: uomo si tuffa in mare per salvare i figli dalla furia delle onde, poi, una volta tornato a riva, si accascia e muore.

Il tragico episodio si è verificato a Otranto, questa mattina, dove un 54enne di Sanarica, Gennaro Cagnazzo, è morto dopo aver messo in salvo i figli in mare. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 il padre si sarebbe tuffato per soccorrere i due gemelli di 8 anni, trascinati al largo dalle onde e dal forte vento.

Poi, una volta riuscito a portarli in salvo, l’uomo ha accusato un malore improvviso e si è accasciato sulla battigia. E vani si sono rivelati i tentativi di rianimarlo: è purtroppo deceduto poco dopo.

Sul posto anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte del 54enne, e quelli della Capitaneria di Porto di Otranto.