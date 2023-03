Scoperta choc all’ospedale di Galatina, neonata nasce in astinenza da cocaina

GALATINA (Lecce) – In crisi da astinenza dopo aver emesso il suo primo vagito. È la scoperta choc avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale di Galatina dopo un parto cesareo. Piangeva a dirotto questa neonata e non accennava a fermarsi. Appena venuta al mondo, ha manifestato i tipici sintomi che i medici solitamente sospettano possano essere legati ad una crisi legata a sostanze stupefacenti. Come effettivamente è stato appurato.

Su mamma e figlia sono stati subito effettuati accertamenti per cercare conferme al terribile sospetto che si è subito concretizzato in una certezza: la piccola era nata in astinenza da cocaina. È stata subito trasferita presso l’Unita di terapia intensiva dell’ospedale “Vito Fazzi” dove è ancora in cura già da qualche giorno anche se fortunatamente ha superato la crisi ed è ormai fuori pericolo sotto tutti i punti di vista.

Link Sponsorizzato

Ora la neonata potrebbe finire in un istituto di Ostuni (nel brindisino) specializzata per l’accoglienza di minori la stessa dove a quanto pare altri neonati sono finiti dopo vicende più o meno simili. I genitori risiedono in un comune salentino. Il padre, un piccolo imprenditore agricolo, sarebbe rimasto all’oscuro di tutto. Probabilmente non sapeva neppure che la moglie potesse aver fatto uso di cocaina mentre lei avrebbe negato in un primo momento di aver assunto sostanza stupefacente nel periodo in cui era rimasta incinta. La versione della donna, che ha altri due figli più grandi, è stata smentita dalle analisi di laboratorio che hanno accertato la presenza di cocaina nel suo organismo e in quella della figlioletta.

Secondo quanto previsto dal protocollo, dopo la nascita della bambina e il risultato degli accertamenti clinici, è scattata un’inchiesta. E sono scattati gli ascolti dei genitori. Del caso è stato informato il Tribunale per i Minori. E mentre si attendono quali provvedimenti verranno adottati, la neonata potrebbe essere affidata alla comunità. Al momento, di certo, non è stata affidata alla madre e non si può certo prevedere cosa decideranno i giudici a conclusione della delicata inchiesta che potrebbe anche avere strascichi giudiziari. “Purtroppo – spiega la procuratrice dei Minori, Simona Filoni – di casi del genere ne registriamo troppi tutto l’anno. E quando dagli ospedali di segnalano situazioni simili la nostra principale premura rimane sempre quella di tutelare il neonato garantendogli la più completa assistenza”.

Link Sponsorizzato