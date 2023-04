L’antica chiesa della Madonna dell’alto, un bene comune da valorizzare: al via una campagna raccolta fondi

FELLINE – A seguito della concessione del finanziamento dalla Regione Puglia alla Parrocchia San Leucio di Felline per la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione della Chiesa della Madonna dell’Alto ubicata sull’omonima collina, finanziamento che prevede una spesa complessiva di 150.000 Euro di cui 30.000 cofinanziati dal soggetto beneficiario, un gruppo di cittadini di Alliste e Felline hanno costituito un apposito Comitato per affiancare la Parrocchia San Leucio martire nella raccolta dei fondi necessari per cofinanziare i lavori individuati e che avranno inizio il prossimo mese di giugno per concludersi nel dicembre del 2025.

A tal fine la Parrocchia e il Comitato, con il patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, del Comune di Alliste, dell’Unione Ionico Salentina e della Sezione Sud Salento di Italia Nostra, hanno ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico per illustrare gli obiettivi e gli interventi e per dare avvio alla Campagna per la raccolta delle risorse necessarie, denominata “Ritroviamo la Bellezza” con cui bisognerà cofinanziare i lavori consistenti nella manutenzione straordinaria, interventi per la fruizione e la valorizzazione e attività di comunicazione, valorizzazione e fruizione.

All’incontro pubblico, che si si terrà ad Alliste martedì 2 maggio – alle ore 19.00 – presso il Salone della Parrocchia della Trasfigurazione, porteranno il saluto Don Dario Donateo, Parroco della Chiesa della Trasfigurazione di Gesù di Alliste, Don Antonio Verardi, Parroco della Chiesa San Leucio martire di Felline, il Geom. Renato Rizzo, Sindaco di Alliste e il Brig. C. dei CC. Angelo De Lorenzis, Presidente del Comitato per la tutela e la valorizzazione della Madonna dell’Alto di Alliste-Felline. Ai saluti seguiranno gli interventi del Prof. Ennio Ciriolo (già Dirigente di Istituto di Istruzione Statale Superiore), del Dott. Roberto Gennaio (Natura-lista e divulgatore scientifico), dell’Arch. Fulvio Rizzo (progettista dei lavori in programma) e del prof. Marcello Secli’ (rappresentante della Sezione Sud Salento di Italia Nostra).

L’incontro, che sarà condotto dal Prof. Lorenzo di Dondomenicantonio (Responsabile per la comunicazione del Comitato), prevede le conclusioni del Dott. Donato Metallo (Presidente della Commissione Cultura della Regione Puglia) e di Mons. Fernando Filograna (Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli).

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato l’opuscolo, arricchito da numerose imma-gini, dal titolo “L’antica chiesa della Madonna dell’Alto, un bene comune da valorizzare” realizzato appositamente per far conoscere più diffusamente il bene in oggetto, il territorio su cui esso insiste e gli interventi che saranno realizzati, ma anche come mezzo per raccogliere le offerte dei cittadini e delle aziende sensibili al raggiungimento degli obiettivi individuati

E’ intendimento del Comitato di realizzare nelle settimane successive ulteriori iniziative in Felline e Alliste e nei comuni vicini, in modo da coinvolgere tutti i cittadini, le aziende e tutti coloro che, pur residenti in località più distanti, si sentono ancora legati alla comunità di origine, alle tradizioni e ai beni del territorio e particolarmente alla Chiesa della Madonna dell’Alto.