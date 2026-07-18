Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti del weekend in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
15 – 18 luglio
Madonna del Carmine – Miggiano
16- 17 e 19 luglio
Santa Marina e sant’Elia – Ruggiano (Salve)
17 – 19 luglio
Sagra Te lu Ranu – Merine
18 – 19 luglio
Sagra te i sapori salentini – Racale
18 – 20 luglio
Madonna del pane – Novoli
18 e 21- 22 luglio
Santa Maria Maddalena – Melpignano
18 – 26 luglio
Vecchia Torre wine festival – Leverano
19 luglio
Taula di San Giuseppe – Palmariggi
19 luglio
Festa della bruschetta all’ortolana – Vitigliano
19 – 21 luglio
Madonna del mare – San Foca
20 luglio
I cugini di campagna – Novoli
20 – 22 luglio
Sagra de Lu Taraddhru – Castiglione d’Otranto (Andrano)
21 – 23 luglio
Festa di Santa Maria Maddalena – Uggiano la chiesa
22 – 23 luglio
San Giovanni elemosiniere – Morciano di Leuca
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