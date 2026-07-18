Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti del weekend in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

15 – 18 luglio

Madonna del Carmine – Miggiano

16- 17 e 19 luglio

Santa Marina e sant’Elia – Ruggiano (Salve)

17 – 19 luglio

Sagra Te lu Ranu – Merine

18 – 19 luglio

Sagra te i sapori salentini – Racale

18 – 20 luglio

Madonna del pane – Novoli

18 e 21- 22 luglio

Santa Maria Maddalena – Melpignano

18 – 26 luglio

Vecchia Torre wine festival – Leverano

19 luglio

Taula di San Giuseppe – Palmariggi

19 luglio

Festa della bruschetta all’ortolana – Vitigliano

19 – 21 luglio

Madonna del mare – San Foca

20 luglio

I cugini di campagna – Novoli

20 – 22 luglio

Sagra de Lu Taraddhru – Castiglione d’Otranto (Andrano)

21 – 23 luglio

Festa di Santa Maria Maddalena – Uggiano la chiesa

22 – 23 luglio

San Giovanni elemosiniere – Morciano di Leuca