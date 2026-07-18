La ricetta del giorno: insalata di calamari e gamberetti con mango

Ingredienti:
1 kg di calamari
400 gr di gamberetti sgusciati
2 carote
1 costa di sedano
1 mango
3 cucchiai di aceto di mele
Succo di 2 limoni
5 cucchiai di olio evo
Insalata iceberg
Pepe bianco
Sale
Procedimento:
Tagliare a dadini il mango, le carote e il sedano;
Versare in una coppa e condire con l’aceto di mele, l’olio e il limone;
Lasciare macerare per almeno 60 minuti in frigorifero;
Lessare i calamari e i gamberetti;
Lasciare freddare;
Tagliare i calamari;
Versare nella coppa con le verdure e condire con un altro filo di olio, un pizzico di sale e il pepe bianco;
Lasciare raffreddare in frigo per almeno un paio di ore;
Servire con una fetta di insalata iceberg.
- RubricaL'almanacco di oggi 18 luglio
- almanaccoL’almanacco di oggi 17 luglio
- RubricaLa ricetta del giorno: crema di avocado
- EnogastronomiaOlio: Lollobrigida, nuove regole per etichette evo. L'extravergine non potrà essere miscelato
- almanaccoL'almanacco di oggi 16 luglio
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: sfilatini di patate con formaggio fuso