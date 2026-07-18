La ricetta del giorno: insalata di calamari e gamberetti con mango

Ingredienti:

1 kg di calamari

400 gr di gamberetti sgusciati

2 carote

1 costa di sedano

1 mango

3 cucchiai di aceto di mele

Succo di 2 limoni

5 cucchiai di olio evo

Insalata iceberg

Pepe bianco

Sale

Procedimento:

Tagliare a dadini il mango, le carote e il sedano;

Versare in una coppa e condire con l’aceto di mele, l’olio e il limone;

Lasciare macerare per almeno 60 minuti in frigorifero;

Lessare i calamari e i gamberetti;

Lasciare freddare;

Tagliare i calamari;

Versare nella coppa con le verdure e condire con un altro filo di olio, un pizzico di sale e il pepe bianco;

Lasciare raffreddare in frigo per almeno un paio di ore;

Servire con una fetta di insalata iceberg.