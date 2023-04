L’assessore galatinese Mariagrazia Anselmi eletta al Consiglio regionale di Anci Puglia

GALATINA – Grande soddisfazione nel Salento per la elezione al Consiglio regionale di Anci Puglia dell’assessore Mariagrazia Anselmi avvenuta oggi presso il teatro Comunale Fusco di Taranto.

“Si tratta di un grandissimo riconoscimento per la nostra città e per la rete di relazioni e di scambio che, dal primo giorno, persegue questa amministrazione” – scrive il sindaco Fabio Vergine.

Con lei è stata eletta come Presidente dell’Assemblea regionale ANCI un’altra donna: il Sindaco di Bitetto. Fiorenza Pascazio.

“Auguriamo all’assessore Anselmi un grandissimo in bocca al lupo, certi che saprà rappresentare al meglio Galatina tutta e che sarà certamente un punto di riferimento per tantissimi amministratori locali – recita un comunicato stampa dell’amministrazione galatinese –

La nomina è senza dubbio un successo di credibilità come amministratore e come professionista per l’assessore Anselmi, ma anche dell’intera amministrazione, dell’intero consiglio comunale e dell’intera città”.

