Tettoia Liberty, Rotundo porta il caso in Commissione: “Un milione di euro pubblico su costi che erano già del concessionario?”

LECCE – La ricollocazione della storica Tettoia Liberty nell’area dell’ex Caserma Massa finisce al centro di un nuovo scontro politico a Palazzo Carafa. A sollevare dubbi sull’operazione è il presidente della Commissione controllo XI e consigliere comunale Pd, Antonio Rotundo, che annuncia la convocazione delle commissioni controllo per fare chiarezza sull’utilizzo del contributo da un milione di euro proveniente dalle compensazioni ambientali riconosciute da Snam nell’ambito della realizzazione del gasdotto Tap. Una vicenda che riaccende il dibattito sul project financing del parcheggio dell’ex Caserma Massa e sui costi del recupero della struttura Liberty, da anni al centro di ritardi, modifiche progettuali e polemiche politiche.

“Sul contributo del Comune per il recupero della Tettoia Liberty convocate le commissioni controllo”, annuncia Rotundo, spiegando che “la ricollocazione della Tettoia Liberty nell’area dell’ex Caserma Massa, utilizzando un contributo di un milione di euro derivante dalle misure di compensazione ambientale riconosciute da Snam nell’ambito della realizzazione del gasdotto Tap merita di essere approfondita”.

Secondo il consigliere di opposizione, dagli atti emergerebbero “evidenti elementi di forte criticità sui quali il governo cittadino deve fare chiarezza”. Rotundo punta l’attenzione soprattutto su quella che definisce una contraddizione contenuta negli atti amministrativi: “La prima deliberazione afferma infatti che il restauro della Tettoia Liberty non rientrerebbe tra le opere previste nella concessione del project financing del parcheggio ex Caserma Massa, mentre la convenzione del 2010 prevedeva già, tra gli obblighi del concessionario, il recupero e la ricollocazione della Tettoia Liberty quale opera di riqualificazione urbana”.

Una discrepanza che, secondo l’esponente politico, “pone interrogativi rilevanti sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile”. Ma il nodo più delicato, per Rotundo, riguarda l’utilizzo di risorse pubbliche per coprire i costi aggiuntivi dell’intervento. “Ancora più delicata appare la scelta di finanziare con risorse esterne un costo aggiuntivo del restauro”, osserva il consigliere, sottolineando che “la questione riguarda il principio fondamentale secondo cui i contratti pubblici devono essere rispettati, i rischi devono restare in capo ai soggetti che li hanno assunti e le risorse pubbliche devono essere utilizzate con assoluta correttezza, evitando che vengano trasferite impropriamente sulla collettività”.

Rotundo evidenzia anche il peso economico della decisione, ricordando che “parliamo di un milione di euro di risorse che avrebbero potuto finanziare direttamente decine di interventi diffusi nei quartieri della città”. Da qui la richiesta di chiarimenti politici e amministrativi sull’opportunità di destinare integralmente queste somme all’operazione: “Per questo è doveroso chiedersi se sia corretto destinare integralmente tali somme a coprire costi che, almeno in parte, sembrano già riconducibili agli obblighi contrattuali del concessionario”.

Da qui la scelta di portare la vicenda nelle commissioni controllo. “Per queste ragioni abbiamo convocato le commissioni controllo proprio perché siamo di fronte ad atti che producono effetti economici rilevanti, incidono sull’equilibrio della concessione e determinano anche una proroga dei termini contrattuali”.

Rotundo precisa però che l’iniziativa non nasce con l’intenzione di fermare il recupero della storica struttura Liberty. “L’obiettivo non è ostacolare il recupero della Tettoia Liberty, che rappresenta un patrimonio della città e che va restituito ai cittadini nel miglior modo possibile”. Il punto, conclude, è un altro: “L’obiettivo è garantire che ogni decisione venga assunta nel pieno rispetto della legge, della trasparenza amministrativa e della tutela dell’interesse pubblico”.