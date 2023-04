Mazzotta, Federaziende lancia l’appello: ‘’Aiutiamo l’istruzione, i giovani atleti e il job placement con il 5 per mille Irpef al c.f. 93164300753’’

La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati promuove ‘’FEDERAZIENDE FORMAZIONE, SPORT & LAVORO’’ la neonata Associazione che con deliberazione n. 469/2023 della Regione Puglia, Dipartimento Welfare – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, Servizio RUNTS Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo – è stata iscritta nella sezione APS ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 3/7/2017 n. 117 e dell’art. 9 del D.M. n. 106/2020. FEDERAZIENDE pertanto lancia l’appello ed invita i contribuenti a versare il proprio cinque per mille dell’Irpef, alla nuova Associazione di Promozione Sociale, indicando il codice fiscale del beneficiario 93164300753. Insomma FEDERAZIENDE intende finanziare formazione, sport e lavoro per lanciare le economie locali: è’ questo l’ambizioso progetto dell’Organizzazione Datoriale maggiormente rappresentativa del nostro territorio. Già quest’anno FEDERAZIENDE è stata sponsor ufficiale dell’ASD NEW BASKET CARMIANO presieduta da Fabrizio Niccoli e che domenica giocherà la finale play off di promozione maschile a Martina Franca, ed anche dell’Academy Judo Veglie ASD del Maestro Antonio Carrozzo.

Uno studio sul “Contributo dello sport alla crescita economica e all’occupazione nell’Unione Europea” dimostra che il valore aggiunto lordo dello sport è pari all’1,13% se s’intende lo sport in senso stretto a livello economico (in questo caso sono considerate le attività sportive e i produttori di beni necessari alla pratica sportiva), mentre è pari all’1,76% se prendiamo in considerazione un’accezione più larga (attività sportive, produzione di beni sportivi e tutte le attività che hanno nello sport un importante input nei propri processi produttivi). La percentuale convertita in euro è di circa 175 miliardi. Se si aggiungono anche tutti i settori che sono influenzati dallo sport, la quota di valore aggiunto europeo è del 2,98%, quasi 300 miliardi di euro. Analizzando i settori specifici e il loro contributo all’economia spiccano in particolare i settori del Turismo, del Fitness, dei Media e dell’Istruzione.

Austria, Germania, Italia e Svezia sono i paesi più importanti per le vacanze sportive attive e nel Nord Europa, in particolare in Svezia e Paesi Bassi, gran parte della domanda di attività sportive è coperta dai club di fitness e da altre organizzazioni sportive. Un altro dato interessante è costituito dal ruolo dei media nel Regno Unito, dove la televisione a pagamento per le partite di calcio risulta un’attività economica significativa, a differenza di tutti gli altri paesi europei. Infine, anche l’istruzione è un elemento importante in tutti i paesi, ma in Danimarca, Estonia e Lettonia le quote dell’istruzione sportiva all’interno del valore aggiunto lordo correlato allo sport sono particolarmente elevate rispetto al resto del Continente.

‘’Ci auguriamo di poter aiutare maggiormente lo sport, la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con i contributi del 5 per mille che eventualmente i contribuenti volessero devolverci’’ commenta Eleno Mazzotta Segretario Generale di FEDERAZIENDE. Basta un piccolo gesto, dunque, per sostenere i giovani e gli sportivi del proprio territorio e contribuire a creare una comunità più dinamica e serena.

