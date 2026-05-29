Studenti 12-13enni creano startup “Custodi ResponsAbili” su come comportarsi a scuola

Lecce – Come già avvenuto negli anni precedenti, anche in quest’anno scolastico è stato attivato presso la Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. ad Indirizzo musicale e ordinario “L. Tempesta – A. Galateo” di Lecce un progetto/laboratorio in cui gli studenti si sono cimentati nell’ideazione e realizzazione di una startup innovativa.

Attraverso quindi il progetto “StartUp&Go” e seguiti dalle docenti Valentina Vissicchio e Maria Giovanna Delle Donne, 10 ragazze e ragazzi di 12-13 anni hanno concepito la startup scolastica denominata “Custodi ResponsAbili”, un progetto ideato dagli studenti con l’obiettivo di promuovere e condividere comportamenti responsabili e consapevoli nella vita scolastica. L’iniziativa si concentra su alcune tematiche fondamentali e attualissime, visti gli ultimi accadimenti in tante scuole italiane, ossia uso corretto del cellulare, rispetto degli oggetti e del denaro altrui, cura del materiale scolastico, puntualità e attenzione alla pulizia degli ambienti.

Per dare il via alla loro neonata idea, nei giorni scorsi i giovanissimi imprenditori in erba hanno chiesto ai rappresentanti delle classi prime della scuola leccese di partecipare ad alcuni sondaggi interattivi, realizzati attraverso il servizio web Mentimeter. Gli studenti hanno potuto così confrontarsi su temi strettamente legati alla vita scolastica quotidiana, come l’uso improprio del cellulare a scuola, la puntualità, il rispetto del materiale altrui e la cura e la pulizia degli ambienti scolastici. L’attività ha coinvolto attivamente i ragazzi, chiamati a rispondere in tempo reale ai quesiti proposti, a condividere opinioni personali e a discutere insieme i risultati emersi. Un’esperienza partecipativa che ha favorito il dialogo, il confronto e la riflessione su comportamenti e responsabilità all’interno della comunità scolastica.

Dai sondaggi è emersa in particolare una criticità legata alla cura e all’ordine delle aule, tema sul quale le classi prime saranno ora coinvolte nella realizzazione di un prodotto originale, contenente idee e proposte concrete per migliorare la pulizia e la vivibilità degli spazi scolastici. I prodotti realizzati dagli studenti saranno valutati il prossimo 3 giugno da una giuria composta dal team di “Custodi ResponsAbili”, che premierà il lavoro ritenuto più creativo ed efficace.

A conclusione degli incontri previsti dal progetto “StartUp&Go”, nella giornata di mercoledì 20 maggio, le docenti referenti Vissicchio e Delle Donne hanno inoltre consegnato ai componenti della startup un attestato di partecipazione come “Giovani Imprenditori”, riconoscendone l’impegno, la creatività e lo spirito di iniziativa dimostrati durante il percorso.

Un ringraziamento speciale va rivolto a Francesco Pio Manca, ex alunno dell’Istituto e ideatore di diverse startup (Top50 ai “Global Student Prize 2025”), per la disponibilità, il supporto e l’entusiasmo con cui ha collaborato con la scuola, contribuendo a promuovere tra gli studenti partecipazione attiva, senso di responsabilità e cultura dell’innovazione.

E, non per ultimo, un sentito ringraziamento va espresso anche alla Dirigente scolastica Francisca Camero, per l’attenzione e il sostegno costante alle iniziative educative e formative promosse dall’Istituto.

Questi i nomi dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e dato vita alla startup: Ida Aschedamini, Mattia Caporaletti, Emanuele Cataldo, Luca Giannelli, Francesco Laterza, Giovanni Lezzi, Raphael Lowry, Gabriele Manzo, Clelia Sozzo e Gerardo Teni. A loro vanno i complimenti per l’impegno, la maturità e la voglia di migliorare la vita scolastica giorno dopo giorno.