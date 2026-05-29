Il Banco dell’Energia celebra a Lecce i suoi dieci anni di attività

Fondazione Banco dell’energia celebra i suoi primi 10 anni con una mostra fotografica e un reading concert a Lecce, per esplorare il legame tra arte, musica e impegno sociale

Protagonisti il fotografo Marco Garofalo, l’attore Alessio Boni e la pianista e compositrice Roberta di Mario, nel contesto del Festival dell’energia, che si terrà dal 28 al 30 maggio a Lecce.

Lecce, 27 maggio 2026 – Raccontare l’energia attraverso la fotografia, la musica e l’interpretazione artistica, mettendone in luce sfumature, sfide e contraddizioni. Per ribadire che l’energia è un diritto universale. In Italia, tuttavia, la povertà energetica rimane un’emergenza concreta che riguarda 2,4 milioni di famiglie, pari al 9,1% del totale secondo i dati OIPE – Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica.

Per sensibilizzare il pubblico su questo tema, nell’anno del suo decennale, la Fondazione Banco dell’energia – ente filantropico nato su iniziativa di A2A e delle sue Fondazioni per sostenere le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale – promuove un doppio appuntamento nel contesto del Festival dell’energia di Lecce. Il programma prevede una mostra fotografica allestita tra le antiche mura del Castello Carlo V e un suggestivo reading concert sul palco del Teatro Apollo.

A tal proposito, Roberto Tasca, Presidente di A2A e Fondazione Banco dell’energia, ha dichiarato: “Celebrare i primi dieci anni di attività del Banco nel contesto di questa importante manifestazione ci offre l’opportunità di usare il linguaggio universale dell’arte per continuare a tenere accesi i riflettori su una vulnerabilità diffusa ma spesso invisibile: la povertà energetica è una realtà quotidiana che tocca da vicino milioni di famiglie. Il nostro impegno – anche grazie all’ampia rete di partner che sostengono la mission della Fondazione – è quello di promuovere progettualità a beneficio dei più fragili e rendere l’energia un bene accessibile a tutti”.

La mostra fotografica. “Ritratti di energia” è un reportage fotografico firmato da Marco Garofalo, attraverso quartieri, case e comunità in cui il consumo energetico diventa specchio di fragilità, ma anche occasione per riconoscere gesti di solidarietà. La mostra di Garofalo – fotoreporter che con il suo lavoro indaga il rapporto tra società, territorio ed energia – restituisce una selezione di 10 fotografie, come gli anni della Fondazione, per raccontare l’impegno dell’ente nel contrastare la povertà energetica, attraverso alcuni dei suoi progetti più significativi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Gli scatti selezionati fanno parte di una ricerca più ampia pubblicata nel volume “Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità” (Moebius, 2026). La presentazione si terrà giovedì 28 maggio alle ore 13:00 in Sala Torre Mozza, all’interno del Castello Carlo V di Lecce.

Il reading concert. “Energia. Una storia umana. Un diritto di tutti” è il titolo dello spettacolo che si terrà sempre giovedì 28 maggio alle ore 21 presso il Teatro Apollo di Lecce,realizzato in collaborazione con A2A e Fondazione Banco dell’energia. Una performance di musica e teatro, parole e immagini – nata da un’idea di Alessandro Beulcke – per riflettere sul rapporto con l’energia. La narrazione ripercorre la storia dell’umanità dal mito del fuoco di Prometeo fino all’attuale paradosso della povertà energetica, muovendosi idealmente dal Big Bang a Bach e intrecciando gli antichi miti con la scoperta di forme di energia sempre più potenti. I protagonisti in scena sono l’attore Alessio Boni e la pianista e compositrice Roberta di Mario. Lo spettacolo vanta i testi originali e la regia dell’autore Rai Riccardo Mazzon, affiancato nella regia dallo stesso Boni, mentre le musiche e le composizioni originali – impreziosite da incursioni nel repertorio classico di Bach, Beethoven e Mozart – sono curate dalla Maestra di Mario.

Lo spettacolo è gratuito; per prenotazioni: