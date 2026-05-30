Successo per l’evento di Tondo Gioielli: a Leverano arriva Martina Strazzer, lunghe file all’ingresso

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LEVERANO (Lecce) – Una partecipazione oltre ogni aspettativa ha accompagnato il grande evento organizzato dalla gioielleria Tondo di Leverano, che ha registrato l’arrivo di migliaia di persone nel corso della giornata dedicata al brand Amabile.

L’appuntamento, iniziato alle 16, si è protratto fino a tarda sera, con il negozio preso d’assalto da centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia che hanno formato lunghe file all’ingresso della gioielleria, diventata per un giorno uno dei principali punti di ritrovo del pubblico giovanile.

L’evento ha visto la presenza di Martina Strazzer, fondatrice del marchio Amabile e influencer molto seguita sui social, che ha presentato le collezioni del brand nato a Modena nel 2019 e diventato in pochi anni un fenomeno nazionale grazie ai suoi gioielli e a una community online che conta milioni di utenti.

Grande interesse soprattutto per gli iconici ear-cuff, tra i prodotti più richiesti della collezione, simbolo di una tendenza che sta conquistando il pubblico più giovane.

Un successo questo, che conferma la lungimiranza della gioielleria Tondo nell’intercettare nuove tendenze del mercato e creare eventi che trasformano il punto vendita in un centro di aggregazione e partecipazione consolidandone il ruolo di realtà dinamica e attenta alle evoluzioni nel mondo fashion e retail.