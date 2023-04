Sanità: i parlamentari eletti in Puglia incontrano il Governo, va garantita l’assistenza

ROMA – I parlamentari di Centrodestra, preoccupati dalla precaria situazione sanitaria pugliese, come risulta anche da notizie diffuse dalla stampa in questi giorni, hanno incontrato il sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato.

“Dall’incontro è emersa una situazione estremamente allarmante sullo stato della sanità pubblica pugliese, e questo nonostante il Governo Meloni, a differenza di quelli antecedenti, abbia stanziato mezzo miliardo di euro in più rispetto all’anno precedente – spiegano i parlamentari di centrodestra –

Abbiamo quindi deciso di proseguire l’approfondimento su questa grave situazione con un confronto permanente tra Ministero, Parlamentari e Gruppi Consiliari Regionali.

Allo stato attuale i servizi sono inadeguati e l’Amministrazione Emiliano taglierà altri costi o inasprirà la pressione tributaria. Faremo di tutto perché siano garantiti,

da parte del governo regionale, adeguati livelli di assistenza sanitaria”.

Rita Della Chiesa (Forza Italia), Mauro D’Attis (Forza Italia), Giandiego Gatta (Forza Italia), Davide Bellomo (Lega), Rossano Sasso (Lega), Saverio Congedo (Fratelli d’Italia), Mariangela Matera (Fratelli d’Italia), Dario Iaia (Fratelli d’Italia), Alessandro Colucci (Noi moderati), Giandonato Lasalandra (Fratelli d’Italia), Giovanni Maiorano, (Fratelli d’Italia), Andrea Caroppo (Forza Italia), Toti Di Mattina (Lega), Roberto Marti (Lega), Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia),Vita Maria Nocco (Fratelli d’Italia), Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia), Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), Dario Damiani (Forza Italia).