SS 275 l’onorevole Caroppo effettua un sopralluogo con il Sottosegretario ai trasporti Ferrante

SS275 Maglie-Leuca, Caroppo (FI): Venerdì il sottosegretario Ferrante a Lecce per fare il punto sull’opera

ROMA, 26 aprile 2023 – “Il completamento della SS275 Maglie – Leuca è in cima alle mie priorità dall’inizio del mandato parlamentare. La Maglie – Leuca è un’opera strategica per la provincia di Lecce che i cittadini non possono attendere oltre ma che necessita di una pronta risposta. Per questo motivo sono soddisfatto della visita del Sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Tullio Ferrante, delegato al coordinamento delle attività svolte dai commissari straordinari delle opere in Puglia, prevista per venerdì 28 aprile a Lecce, per fare il punto sull’iter di realizzazione della statale alla presenza del Commissario, Ing. Marzi”. A dichiararlo è il deputato di Forza Italia Andrea Caroppo. “Si tratta di un significativo segnale di attenzione e concretezza da parte del Governo, in carica da pochi mesi, rispetto alle esigenze del nostro territorio”, conclude Caroppo.