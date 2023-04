Taviano, finanziato un progetto per le politiche del lavoro

TAVIANO (Lecce) – Non soltanto finanziamenti di progetti per opere pubbliche, per la capacità di intercettare i quali, in questi anni di amministrazione Tanisi, Taviano si è distinta; ma anche per progetti a carattere culturale e sociale, come quello per una maggiore incisività sulle politiche del lavoro che la Città dei Fiori è riuscita a vedersi approvato in questi giorni. Anche il progetto “La Bussola del Sud” infatti, presentato dal Comune di Taviano che ha aderito al bando regionale “I Punti Cardinali – Orientamento per la Formazione e il Lavoro” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il 22 settembre 2022, è stato finanziato dalla Regione Puglia per un importo di €. 91.000,00;”un altro risultato importante per la città, tra i tanti che finora l’ amministrazione Tanisi è riuscita a conseguire” si fa sapere dai banchi della maggioranza di Taviano Insieme che sottolinea l’ attualità di un progetto che dia risposte in materia di politiche occupazionali, ed anche questo elaborato e curato dalla Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero che lo stesso Sindaco Giuseppe Tanisi ringrazia “non soltanto per la competenza e l’impegno che la distinguono, ma soprattutto per la sensibilità e l’ attenzione per quella che è una problematica sociale di scottante attualità” . È un progetto infatti, quello del Comune di Taviano, che intende contribuire allo sviluppo di un modello integrato di servizi attraverso l’ apertura di sportelli informativi e attività laboratoriali e didattiche rivolte soprattutto alle fasce più deboli quali giovani, soggetti over 40 che hanno perso il lavoro o non riescono ancora ad averne uno, soggetti con bassa scolarizzazione, donne e immigrati, ed è altresì funzionale a promuovere opportunità occupazionali, anche grazie alla rete di partenariato del progetto stesso e di cui la Città dei Fiori è l’ente capofila e che annovera altri enti: l’ I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, ASESI, Programma Sviluppo, ANOLF APS di Lecce, ITS GE.IN. logistic, ARPAL Puglia, UST CISL di Lecce, e Confesercenti Puglia; in conformità al modello di enti e servizi integrati che la Regione Puglia intende sviluppare, come spiega la Presidente del Consiglio Previtero: “il nostro è un impegno a creare sviluppo e pertanto a realizzare quelle condizioni che lo rendano possibile, prima fra tutte il lavoro. Le attività proposte nel progetto vogliono pertanto potenziare le capacità dei giovani di conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono, sostenendo la maturazione di scelte formative e lavorative. La nostra attenzione ai bisogni del territorio quindi si traduce nel fornire strumenti innovativi tesi a promuovere l’occupazione in modo intelligente, sostenibile e solidale attraverso percorsi formativi e di orientamento al lavoro”. E il primo cittadino Giuseppe Tanisi chiarisce che “così come siamo impegnati a sostenere ogni tentativo di fare impresa, ci preoccupiamo anche di chi un lavoro ancora non ce l’ha o l’ ha perduto e fatica ad entrare nel mercato. Lo facciamo attraverso un’ azione amministrativa che si qualifica ancora una volta per serietà, attenzione e capacità di dare risposte. Anche questo finanziamento dunque rientra tra i nostri risultati concreti a beneficio dei più deboli e risponde all’ obiettivo di promuovere una crescita economica e sociale della nostra Taviano che da sempre perseguiamo “.

