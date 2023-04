Taviano, un convegno di Note Libere sulla Parità, con Loredana Capone

TAVIANO (Lecce) – La PARITÀ declinata in quelli che sono gli aspetti giuridici, che la garantiscono e la tutelano con le vigenti norme in materia, è il tema di un convegno organizzato dall’Associazione culturale di Promozione Sociale “NOTE LIBERE”, che si terrà giovedì prossimo, 20 aprile, con inizio alle ore 19:30, presso la sala polifunzionale “Armando Ria” del Palazzo Marchesale De Franchis in Taviano. Questo evento si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali del progetto approvato e finanziato dalla Regione Puglia “NOTE LIBERE, come la Puglia, per la Parità”, con il quale l’associazione tavianese ha aderito al bando regionale “FUTURA. La Puglia per la Parità”, fortemente voluto e realizzato dalla stessa Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone.

Un progetto educativo e formativo, quello di “NOTE LIBERE”, di cui il Comune di Taviano è partner e patrocinante e il Comune di Racale e la Provincia di Lecce – Salento d’Amare, quali Enti patrocinanti, attraverso il quale l’associazione tavianese si prefigge la promozione di una vera cultura della Parità e di contrasto di ogni forma di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità territoriale nella trattazione di così attuale tematica, e che si avvale altresì dell’ausilio di qualificate figure professionali come quelle che si avvicenderanno nell’imminente incontro di giovedì prossimo, che ha per titolo “Aspetti Giuridici e Tutele Vigenti per la Parità”, e finalizzato a far conoscere tutto un sistema normativo di garanzie e di opportunità talora celate nelle pieghe più riposte degli istituti giuridici e degli statuti, nonché ad orientare e ad aiutare a superare i relativi ostacoli che costellano il tessuto sociale e rendono difficile la traduzione, in termini di concretezza, del concetto di parità di genere; a cominciare dalla relatrice del Convegno e Consulente del Lavoro, Chiara Corina, alla Presidente del Consiglio Comunale della Città dei Fiori Antonella Previtero e alla stessa Presidente Loredana Capone, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi e della Presidente dell’associazione “NOTE LIBERE” Daniela Toma, vera anima di una realtà associativa e culturale di prestigio in tutto il territorio provinciale in cui opera, relativamente alla formazione musicale e culturale, da oltre vent’anni, e che si distingue per il coinvolgimento di tanti cittadini, di ogni fascia di età e in prevalenza donne, o di intere famiglie non solo tavianesi, ma anche dei paesi limitrofi.

“Una Parità che sia soltanto enunciata, di facciata, rispetto ad un atteggiamento rinunciatario e riottoso a dotarsi di strumenti idonei, anche conoscitivi, che diano alla stessa un’applicazione pratica in ambito lavorativo e sociale, è di fatto una Parità dimezzata o addirittura violata” – sottolinea la Presidente Daniela Toma – “Ragion per cui il nostro progetto contempla tutto un percorso di sensibilizzazione, di divulgazione e di riflessione intorno a tale tematica, ricorrendo all’uso di differenti linguaggi, da quello più prosaico del contributo degli esperti che consenta di maturare la consapevolezza e la comprensione del fenomeno della disparità a vari livelli, e a fornire strumenti utili a “destrutturare gli stereotipi”, a quello universale della musica con iniziative già in programma”. E dello stesso tenore anche il commento della Presidente del Consiglio Antonella Previtero secondo cui “quella della disparità è purtroppo una condizione che ha diverse sfumature e assai poliedrica, inerente tutti i contesti della sfera sociale, specie quello che è il mercato del lavoro, nonostante tutto un sistema di garanzie che molto spesso è ignorato o disatteso. Contesti che oltretutto, da questa sfida nell’affermazione reale del valore della Parità, avrebbero tutto da guadagnare e verrebbero vieppiù potenziati, se solo riuscissimo ad operare in tal senso, alla luce di una diffusa consapevolezza delle forme di attuazione di un principio sancito dalla nostra Carta Costituzionale, così come è negli intendimenti dell’ambizioso progetto di “NOTE LIBERE” e del dibattito che andremo a sviluppare giovedì sera”. Un’ iniziativa pertanto che trova ampia condivisione e il sostegno delle istituzioni, giacché, come chiosa il Sindaco Giuseppe Tanisi, “è un’ulteriore occasione di impegno nella realizzazione di una crescita culturale e sociale della nostra città, che sarà organica solo nella misura in cui l’orizzonte della Parità tradotto nella realtà di ogni giorno verrà raggiunto”.