È partito il Bee&bee tour, una roulotte per conoscere il mondo delle api

“La Terra per i Piccoli APS” ha avviato da Nardò il Bee & Bee tour, un’iniziativa di concerto con Comune di Nardò, l’Università Federico II di Napoli, Legambiente Puglia e Circolo Legambiente Neretum, che consiste nell’allestimento di una roulotte (con laboratori didattici e famiglie di api) itinerante sul territorio, una “emotional experience” per osservare le api da vicino e in sicurezza, accessibile anche ai più piccoli. Uno strumento innovativo attraverso cui fare didattica in giro per le città, riscoprendo l’ancestrale rapporto tra l’uomo e questi preziosissimi insetti.

Questa mattina nel Giardino botanico del castello la presentazione del progetto, proprio in occasione della Giornata internazionale dell’Ape. Hanno partecipato tanti, giovanissimi studenti, degli istituti scolastici neretini.

“È necessario sensibilizzare le persone e i bambini in modo particolare – spiega l’assessore ai Parchi Andrea Giuranna – al rispetto dell’ambiente, alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema, al benessere degli animali. Tra cui, appunto, le api che hanno un ruolo fondamentale nella riproduzione delle piante, comprese le colture alimentari, e quindi hanno un’influenza sostanziale su frutta e verdura. Questo progetto assolve questo compito di carattere “educativo” non solo rispetto al ruolo delle api in natura, ma anche rispetto alla loro organizzazione, da cui possiamo imparare molto”.

Avvicinare i bambini al mondo delle api vuol dire introdurli in una realtà naturalmente e meravigliosamente strutturata, a una vera e propria “società” organizzata con ruoli e regole precise; vuol dire entrare in confidenza con questi splendidi insetti, imparare a non temerli e a rispettarli. I bambini scoprono un mondo complesso e affascinante: ci sono la regina, le api operaie, i fuchi, tutti ruoli con compiti precisi e pratici. Nessuna ape può sopravvivere senza le altre, tutte insieme creano una comunità attiva e concreta che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e di collaborazione.

Il progetto Bee & Bee tour è promosso e sostenuto dal Comune di Nardò e realizzato in partnership con la Clinica San Francesco di Galatina, grazie alla creatività dell’architetta Celeste Andrani che ha personalizzato il laboratorio mobile, veicolando il messaggio e rendendolo più impattante ed efficace. È utile ricordare che nel 2020 il Comune di Nardò ha realizzato un apiario didattico nel parco di Portoselvaggio proprio con l’associazione “La Terra per i Piccoli APS”. Mentre in questi giorni sta avviando l’iter burocratico per il riconoscimento di “comune amico delle api”.

Nei prossimi giorni (23, 24, 25 e 26 maggio) i laboratori proseguiranno a Masseria Torrenova, nel parco di Portoselvaggio.