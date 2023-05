Expojob, chiamata pubblica alle aziende per la prima fiera del mercato del lavoro a Miggiano dal 18 al 20 maggio

Nel giorno della Festa dei lavoratori, si dà il via alla chiamata pubblica rivolta alle aziende a partecipare a “ExpoJob – Lavoro Economie Territori”, la prima fiera dedicata al mercato del lavoro in provincia di Lecce, organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, Agenzia per le politiche attive del Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e un ampio partenariato istituzionale e sociale. L’evento si terrà dal 18 al 20 maggio prossimi presso il quartiere fieristico di Miggiano e intende promuovere le politiche attive del lavoro in ambito territoriale, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, implementare l’occupazione e l’inserimento lavorativo. La tre giorni prevede attività di recruiting con la partecipazione di alcune tra le più importanti aziende del territorio e delle associazioni di categoria, ma anche convegni, seminari, attività di orientamento, laboratori, presentazioni aziendali e tanto altro.

Nei diversi padiglioni saranno ospitati gli stand delle aziende che, oltre a presentare attività, prodotti e mission, potranno diffondere offerte di lavoro, raccogliere candidature ed effettuare colloqui con il supporto degli operatori dei dieci Centri per l’Impiego della provincia di Lecce. Ulteriori sale saranno dedicate agli approfondimenti, con il coinvolgimento di istituzioni, enti pubblici, docenti universitari, imprenditori, sindacalisti, giornalisti ed esperti del mercato del lavoro. Un intero padiglione, poi, sarà dedicato a “Inclusion Expo Job”, rivolto a persone con disabilità, categorie protette e altre categorie di lavoratori svantaggiati come migranti, donne vittime di violenza, persone “non bancabili”, con l’organizzazione dell’Ufficio collocamento mirato dell’Ambito di Lecce Arpal Puglia. Infine, si terranno laboratori pratici, aperti alle scuole e alle persone in cerca di occupazione, condotti anche con tecniche innovative.

Le aziende interessate hanno già la possibilità di prenotare uno spazio su quelli disponibili, articolati su 5 slot temporali (la disponibilità può riguardare un singolo slot o più): giovedì 18 maggio ore 16-20, venerdì 19 maggio ore 09-13 oppure ore 16-20, sabato 20 maggio ore 09-13 oppure ore 16-20. Per la prenotazione si ha tempo fino al 10 maggio 2023 (e comunque fino ad esaurimento posti), compilando il form Google disponibile cliccando QUI.

La partecipazione è gratuita. Alle aziende sarà messo a disposizione uno spazio in cui esporre l’attività e i prodotti e accogliere i colloqui con i candidati interessati a ricoprire le posizioni aperte. Inoltre, gli annunci di lavoro potranno essere veicolati anche tramite il portale istituzionale www.lavoroperte.regione.puglia.it per favorire l’incontro domanda-offerta anche online e attraverso diversi strumenti di comunicazione (report settimanale, social, newsletter). Gli operatori dei Centri per l’Impiego forniranno consulenza specifica, in particolare, sull’attività di recruiting e possono supportare le aziende nella preselezione. Ad ogni azienda sarà assegnato uno spazio di 4 mt x 4 mt all’interno dei padiglioni suddivisi per settore. L’organizzazione fornirà tavolo e sedie, mentre sarà cura dell’azienda allestire lo spazio con proprio materiale pubblicitario ed espositivo, prodotti ed eventuali attività dimostrative e/o laboratoriali. Per qualsiasi richiesta di informazioni, si può contattare l’Ufficio Coordinamento Ambito di Lecce Arpal Puglia tramite mail scrivendo a ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it oppure telefonando al num. 0832/373336.

Intanto, il 17esimo report delle offerte di lavoro, redatto dall’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, conta di 211 offerte per un totale di 989 posizioni aperte. Si tratta, in particolare, di 398 posti disponibili nel turismo e ristorazione; 18 in ambito amministrativo; 60 nelle telecomunicazioni; 1 nel settore pedagogico; 14 nella sanità privata e assistenza alla persona; 5 nel comparto bellezza; 36 in agricoltura e agroalimentare; 12 nell’industria del legno; 4 nell’artigianato; 12 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero; 33 nel commercio; 90 nell’edilizia; 22 nel metalmeccanico; 154 nel settore pulizie; 29 nella riparazione veicoli e trasporti. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia”, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni cpi. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.