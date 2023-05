Il futuro dell’economia o sarà benefit o non ci sarà. All’Unisalento un seminario sulle Società Benefit

LECCE – Di ecosostenibilità alla luce del riformato articolo 41 della Costituzione e di società benefit si è parlato di recente nelle aule dell’Unisalento, dove si è tenuta una “lectio”, moderata dal professore Salvatore Rizzello (docente di Economia Politica – Unisalento), con gli interventi dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, del Presidente dell’associazione Next Eu, prof. Marco Sponziello (docente di Geografia Economica – Unisalento) e del professore di Diritto Costituzionale Comparato e Climatico, Michele Carducci (Unisalento).

I lavori del seminario sono stati introdotti dal Presidente del Corso di laurea in Scienze Politiche professor Daniele De Luca che ha presentato agli studenti i partecipanti al tavolo e spiegato il perché dell’iniziativa che, si inserisce all’interno del percorso di studio da lui rappresentato. Il professore ha anche ricordato come l’Unisalento tutta è sempre proattiva per il territorio, cercando di stimolare criticamente e continuamente gli studenti con iniziative di questo tipo, rivolte in questo caso alla politica economica e sociale sostenibile.

«Ricordiamo che la Puglia è la seconda in Italia per numero di società benefit» – ha detto Marco Sponziello all’apertura dei lavori – «per questo la Regione, anche su stimolo dell’Associazione Next Eu e dell’Unisalento, ha dato vita a una legge, creando un albo speciale, dedicato a tutte quelle imprese che, sul modello americano, pur perseguendo il lucro, realizzano opere, beni o servizi per il territorio: “il bene comune”. Se molte aziende hanno già fatto qualcosa di simile, purtuttavia non sono (o non erano) classificabili come benefit ma ora lo possono diventare inserendosi in un albo speciale regionale che garantisce privilegi di riconoscibilità e altri benefici. Oggi il consumatore è disposto a spendere di più: sembra un paradosso ma in realtà un’azienda potrebbe addirittura guadagnare di più, se si trasformasse in “società benefit”».

Sponziello ha spiegato anche che questo è il compromesso fra il lucro dell’imprenditore e il bene comune. Nessuno ha trovato un sistema diverso per la produzione, se non quello capitalistico, in cui abbiamo esagerato: ora bisogna cambiare modello. Non si può non produrre, ma si può produrre in un certo modo e l’impresa, che ha pensato, fino a poco tempo fa, quasi esclusivamente al proprio patrimonio, oggi torna sui suoi passi.

Il professore Rizzello, ponendo alcune critiche all’impianto normativo generale, ha affermato che per tutelare i consumatori sono previsti dalla normativa alcuni interventi di vigilanza sulle società benefit che non sono così immediati come ci si potrebbe aspettare, soprattutto in ragione del fatto che non si può imporre qualcosa al consumatore: più precisamente, è fondamentale che tutti capiscano l’importanza di vincere questa sfida epocale, generando in maniera spontanea una maggiore attenzione al sostenibile. C’è bisogno infatti di un cambiamento culturale che non può avverarsi dall’oggi al domani ma che senz’altro dovrà essere irreversibile, e questo deve partire anche dal consumatore.

L’assessore Delli Noci si è soffermato molto sulla politica attiva sostenibile della Regione, e affermato che a proposito di Società Benefit «la costituzione dell’albo regionale rappresenta un piano su cui costruire strategie in cui ognuno deve fare il suo e questa non può essere un’azione solo di governo ma deve essere, in senso più ampio, un’azione di Stato, un’azione legislativa, il più istituzionale possibile. La norma regionale impone l’obbligo alle aziende di rapportarsi con i territori, di fare proprie politiche di compensazione legate alla sostenibilità. Ad esempio la riforestazione del Salento, gli ulivi. I primi attori della sostenibilità devono essere le imprese, che devono generare una nuova cultura aziendale. A questo proposito – ha continuato l’assessore – a breve incontreremo tutte le associazioni degli ordini professionali, per stimolare azioni concrete rispetto alla diffusione di queste attività».

Il professore Michele Carducci ricorda che: «Il futuro o sarà benefit o non sarà. O le aziende si declinano in una direzione “benefit” o la partita è persa. Sul fronte del mercato, della sostenibilità e delle norme che dovrebbero sollecitare la spinta a realizzarsi, perché siamo di fronte alla partita finale del rapporto tra sistema di produzione e sistema climatico – spiega il professore Carducci – È un’esperienza inedita: ci trova inesorabilmente impreparati e anche spaventati di fronte a questa emergenza ma ci chiede un atto di coraggio intellettuale e di responsabilità fuori dal comune, perché il futuro aspetta noi e voi studenti».

Egli aggiunge che «dobbiamo abituarci a una nuova consapevolezza culturale della sostenibilità, anche nel modo in cui veniamo informati su come l’impresa si sta attrezzando di fronte alla sfida dell’emergenza climatica, anche alla luce della riforma costituzionale dell’articolo 41, che ha costituzionalizzato l’iniziativa economica privata, purché non rechi danno alla salute e all’ambiente. Anche l’Unione Europea, per la prima volta nell’esperienza giuridica, finalmente si è pronunciata su che cosa significhi essere “ecosostenibile” e si è dotata di uno strumento normativo, il regolamento 852 (atto immediatamente produttivo di effetti), che ha tassativamente definito le condizioni di sostenibilità di un’azienda benefit, le condizioni minime affinché un’attività possa dirsi “ecosostenibile”. Gli obiettivi che il regolamento persegue sono sei ed un’azienda ecosostenibile è tale se contribuisce a realizzare in modo significativo almeno uno di questi sei obiettivi, senza danneggiare in modo altrettanto significativo gli altri cinque. Qualsiasi attività economica dovrà rispettare questo parametro, dunque anche le università».

Il seminario è stato ricco di spunti, si è introdotto l’argomento del “greenwashing” e della “valutazione d’impatto” che certamente saranno temi che verranno affrontati nei prossimi seminari dell’Unisalento.

