Il sottosegretario Gemmato: “Regione Puglia prima per debiti sanitari, pugliesi presi in giro, Xylella avanza”

ROMA – Il Sottosegretario di Stato alla Salute e deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, attacca il governo Emiliano su tutta la linea: “Sul tema della Xylella in Puglia, il Presidente Emiliano continua a fare dichiarazioni sconsiderate e non veritiere. È da ben 8 anni, ovvero dai tempi della campagna elettorale per le Regionali, che prende in giro i cittadini pugliesi, ai quali promise di risolvere il problema nel giro di pochi mesi. Ma da quel lontano 2015 nulla è cambiato, anzi, ad oggi ci ritroviamo in una situazione in cui il batterio è largamente diffuso in tutta la Regione. I cittadini sono stanchi di questa gestione amministrativa e politica da parte della regione Puglia totalmente inadeguata non solo in tema di agricoltura ma anche di sanità pubblica: ricordo, infatti, che la Regione Puglia presenta uno sforamento enorme della quota del Fondo sanitario che ci porta a essere la prima Regione in Italia per debiti in sanità. Da parte ministeriale rivendico con orgoglio che il governo di Giorgia Meloni, dopo anni di tagli, ha postato 2,150 miliardi in più per quest’anno, 2,300 miliardi in più per il 2024, 2,600 miliardi in più per il 2025, più di 7 miliardi nei prossimi 3 anni. E’ giunto il momento che Emiliano faccia i conti con i cittadini, i quali meritano risposte puntuali e verità”.

