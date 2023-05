Le previsioni meteo di oggi 3 maggio 2023

Puglia – Tempo instabile su tutta la regione per gran parte della giornata con molte nuvole associate piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale. Ancora precipitazioni in serate specie sulle zone interne poi graduale attenuazione dei fenomeni.

AL NORD

Al mattino deboli piogge sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti lungo l’arco alpino.

AL CENTRO

Cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni adriatiche al mattino, variabilità asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni anche sul Lazio. In serata e nottata ancora fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Campania e sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni anche nelle zone interne della Sardegna e sulla Sicilia orientale. In serata ancora piogge nelle zone interne peninsulari, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo, salvo una flessione sulle regioni meridionali.

