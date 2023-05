Qualifica oss, pronti i corsi autorizzati e riconosciuti dalla Regione, per lavorare in strutture sanitarie e partecipare ai concorsi: c’è la possibilità di inserimento in classi già avviate con BIOES

SALENTO – Ripartono i corsi per operatore socio-sanitario a Gallipoli, Tricase, Lecce e Morciano: c’è la possibilità di inserimento in corsi appena avviati, anche se sono pochi i posti disponibili. È importante, se si scommette sul proprio futuro, evitare di rivolgersi ad agenzie non riconosciute. Bioes offre da anni serietà, esperienza e professionalità nel campo della formazione: i suoi corsi oss sono autorizzati e riconosciuti dalla Regione Puglia con determina 527 del 20/04/2023. Sì, perché senza questo riconoscimento gli attestati sarebbero carta straccia.

Nel settore della formazione le truffe sono all’ordine del giorno ed è necessario sempre verificare con le istituzioni tutti i riconoscimenti necessari. Acquisire il titolo di oss, attraverso questi corsi, apre un’ampia serie di possibilità lavorative nel pubblico e nel privato: dalle RSA, alle RSSA, fino al punteggio nelle graduatorie ATA per lavorare nelle scuole. Chi possiede un titolo di operatore socio sanitario ha una carta in più per lavorare nella sanità pubblica e per partecipare ai concorsi pubblici. Il mestiere di operatore socio-sanitario è una missione: un importante pilastro della sanità e del sostegno ad anziani e ai pazienti che si rivolgono alle strutture sanitarie.