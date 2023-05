Ultima giornata di Expojob con Svimez, Deghi e dirigenti Arpal

Si chiude domani “ExpoJob-Lavoro Economie Territori”, la prima fiera dedicata al mercato del lavoro nella provincia di Lecce e nell’intera Puglia, una tre giorni intensa organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, Agenzia per le politiche attive del Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e Anpal Servizi. Dalle 9 alle 13, si terrà il convegno “DEMOGRAFIA, LAVORO, MIGRAZIONI”, accreditato presso gli Ordini dei giornalisti e degli Assistenti sociali della Puglia, approfondimento su come l’emorragia demografica condiziona il mercato del lavoro e sull’incidenza del fenomeno migratorio. Nell’occasione, Delio Miotti, consigliere scientifico SVIMEZ, presenterà i dati sull’andamento demografico nel Mezzogiorno, in Puglia e nel Salento in particolare e sulla prospettiva relativa alla popolazione attiva fino al 2070. Ne discuteranno, poi, Valentina Farina, vicepresidente Ordine Assistenti Sociali; Fulvio Colucci, giornalista “La Gazzetta del Mezzogiorno”; Angelo Salento, professore Sociologia Economica e del Lavoro Università del Salento; Monica McBritton, professoressa associata Diritto del Lavoro Università del Salento; Enrico Cafiero, avvocato Osservatorio Diritto del Lavoro e della Previdenza. Conclusioni affidate ad Angelo Silvestri,

coordinatore operativo nazionale Direzione Territori – Responsabile territoriale Puglia e Basilicata ANPAL Servizi.

In contemporanea, si svolgeranno i laboratori “Pov: io che mio oriento nel mondo del lavoro” rivolto a giovani (e non) che vogliono farsi strada; “Match point su dove ricercare lavoro” e “Costruisci il tuo lavoro” con metodologia Lego. Nel Job Cafè, alle 11.15, “Un caffè con…Sistema Its Puglia”, durante il quale le opportunità dell’istruzione tecnica superiore emergeranno dal dialogo tra Daniela Talà, Anpal Servizi, e i presidenti dei sette Its pugliesi: Lucia Scattarelli, (ITS Meccatronico “Antonio Cuccovillo”), Vito Savino (ITS Agroalimentare), Giuseppa Antonaci (ITS Turismo), Antonio Ficarella (ITS Aerospazio), Silvio Busico, (ITS Logistica), Luciano Barbetta (ITS Moda), Euclide della Vista (ITS Apulia

Digital Maker).

Il pomeriggio si aprirà, alle 16, nel Job Cafè, con un talk sulla transizione digitale e i nuovi profili professionali assieme a Fulvio Gaudioso, head of B2B&Partnerships Aulab srl, e a Leonardo Mangia, responsabile Banking&Financial Services director di Links Management and Technology spa. Si svolgeranno, inoltre, le attività laboratoriali “Dove e come cercare (e trovare) lavoro” e “Curriculum, cosa (non) fare”.

Nel padiglione del dialogo, alle 17, si terrà “MASSIMO D’ANTONA, TEMPO PRESENTE”, omaggio al giuslavorista: la lectio magistralis di Vincenzo Bavaro, professore ordinario di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bari “A.Moro”, ripercorrerà l’attualità del pensiero di D’Antona nel 24esimo anniversario del suo assassinio.

Alle 17.30, poi, sarà presentato “FUTURO PROPRIO: I CENTRI PER L’AUTO-IMPIEGO”, progetto di Arpal Puglia e Puglia Sviluppo per l’attivazione di sportelli per la consulenza e l’accompagnamento alla creazione d’impresa nei centri per l’impiego. Saranno presenti Giuseppe Piccinni, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; i dirigenti U.O. Coordinamenti Servizi per l’Impiego Arpal Puglia Luigi Mazzei (A.t. Lecce), Claudia Claudi (A.t. Brindisi-Taranto), Valentina Elia (A.t. Bari), Eleonora De Giorgi (A.t. Foggia-Bat); Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia.

Alle ore 19, la chiusura della prima edizione di ExpoJob con “CHE IMPRESA!IL FENOMENO DEGHI”: Danilo Lupo, giornalista La7, intervisterà Alberto Paglialunga, ceo Deghi spa: si ripercorreranno le radici, i valori, la lungimiranza di un’impresa nata in un garage della provincia di Lecce e diventata leader dell’e-commerce italiano ed europeo. Un’azienda che ha deciso di crederci, restare e investire nel territorio in cui è nata e che continua a parlare alla prima persona plurale, “noi, i ragazzi DEGHI”.

Seguirà in serata il concerto “EXPOYOUNG – Dalle scuole per il lavoro”, con le band di liceo “F. Capece” di Maglie, liceo “L. Da Vinci” di Maglie, liceo “G. Comi” di Tricase, Iiss “G. Salvemini” di Alessano e orchestra Iiss “E. Giannelli” di Parabita. Sul palco anche Ester Del Popolo, cantante, ed Elisa Carbone, danzatrice.

Lo studio di SVIMEZ: Puglia nella “trappola demografica”

Un territorio nella cosiddetta “trappola demografica”: è questo che emerge sulla Puglia dall’analisi dei dati che SVIMEZ presenterà domani, in apertura del convegno “Demografia, lavoro, migrazioni”, nel padiglione del dialogo all’interno di ExpoJob. A relazionare sarà Delio Miotti, esperto di statistica economica, di economia dello sviluppo e di demografia, presente a Miggiano nel ruolo di consulente scientifico di SVIMEZ (l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) per la quale è stato a lungo dirigente di ricerca.

“L’aumento della vita media e il calo della fecondità – spiega Miotti nel suo studio – hanno caratterizzato l’evoluzione della popolazione in tutte le regioni italiane e la loro azione simultanea ha portato all’attuale sensibile decrescita della popolazione e al suo progressivo forte invecchiamento. Tendenze in atto da lungo tempo. Dal 1964 è in atto un continuo progressivo calo delle nascite che si protrarrà sino al 2070 , i decessi sostanzialmente stabili sino al 2008 accelerano superando nel 2012 il numero dei nati. La Puglia da allora è entrata in una trappola demografica caratterizzata da un accentuarsi del calo delle nascite e un aumento dei decessi. Una perdita naturale di popolazione che si aggrava per l’esodo dei giovani migranti verso il Nord e verso l’estero. Per avere contezza dei profondi cambiamenti intervenuti dal 1964 si ricorda che in quell’anno nacquero 86,4 mila bambini a fronte di 28,7 mila decessi con un saldo positivo pari a 57,7 mila unità (come la città di Trani oggi), nel 2022 le nascite si sono ridotte a 26,3 mila e le morti sono aumentate a 44,6 mila unità con un saldo negativo pari a -18,3 mila unità. Nel 1964 i pugliesi erano 3,5 milioni e oggi 3,9 milioni”.

Focus anche sulla provincia di Lecce: “il calo della popolazione nell’intero periodo 2002-2022 – spiega ancora Miotti – è stato del 2,5%, ma ha interessato solo comuni esterni a quello del capoluogo e della sua corona. Dei 96 comuni che formano la provincia solo 20 hanno aumentato la popolazione con tassi che vanno da un massimo del 41% di Porto Cesareo e un minimo del +0,2% di Uggiano la Chiesa (il comune di Lecce è cresciuto del +13,7%). Tra i restanti 76 comuni la perdita cumulata varia da un minimo del – 0,1% di Salve ad un massimo del – 18,9% di Sternatia”.